BLACKPINK confirman que serán invitadas especiales en “Ask Us Anything”

¡BLACKPINK regresa a "Ask Us Anything" de JTBC para otra aparición especial!

El 5 de octubre, OSEN informó que BLACKPINK estaba programado para hacer una aparición de grupo completo en el programa, y una fuente de JTBC confirmó la noticia:

“BLACKPINK participará en la grabación de 'Ask Us Anything' el 8 de octubre. Su episodio saldrá al aire en octubre. 17".

BLACKPINK acudió a "Ask Us Anything" por primera vez un año después de su debut

El grupo femenino de K-Pop participó previamente en el programa en agosto de 2017 y emocionó a los fanáticos y espectadores con su ingenio y encanto.

"THE ALBUM" de BLACKPINK es un éxito rotundo

Mientras tanto, BLACKPINK hizo su regreso con su primer álbum completo "THE ALBUM" y la canción principal "Lovesick Girls" el pasado 2 de octubre.

Inmediatamente después de su lanzamiento, el álbum encabezó las listas de iTunes en todo el mundo, y sus ocho pistas musicales lograron altos rankings en la tabla global de Spotify.

¿Estás emocionado de ver a BLACKPINK en "Ask Us Anything"?