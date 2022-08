BLACKPINK anuncia lanzar su nuevo álbum “Born Pink” en septiembre

BLACKPINK, el grupo de chicas de Corea del Sur, compuesto por Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé, ha estado provocando su regreso durante mucho tiempo, y después de debutar la canción 'Ready For Love' durante el concierto en el juego 'The Virtual' en 'PUBG MOBILE' el mes pasado, han confirmado los detalles de su seguimiento de 'The Album' de 2020.

La canción principal llegará en agosto, mientras que el cuarteto se embarcará en un mundo en octubre. Se compartió un avance, que incluye un breve clip de la canción, en su canal de YouTube. BLACKPINK lanzará su segundo álbum de estudio, 'Born Pink', en septiembre.

En un comunicado, la agencia de K-Pop YG Entertainment dijo sobre el LP: "El nombre de este proyecto de regreso es 'Born Pink', lo que implica la identidad de BLACKPINK, que nunca es ordinaria y exudará un aura fatal".

Se había dicho que los creadores de éxitos de 'Sour Candy' lanzarían pistas nuevas en agosto, ya que estaban en las "etapas finales de la grabación de un nuevo álbum" y tenían la intención de realizar la "gira mundial más grande en la historia de una girlband de K-Pop".

YG dijo: “Se ha preparado mucha música al estilo BLACKPINK durante un largo período de tiempo. Además de nueva música y proyectos a gran escala, BLACKPINK también realizará la gira mundial más grande en la historia de un grupo femenino de K-Pop para fin de año para ampliar su relación con los fans de todo el mundo”.

El sello agregó que su segundo álbum comenzará "un proyecto continuo a gran escala que se extenderá durante la segunda mitad del año".

Visual de BLACKPINK X PUBG MOBILE

Ryan Tedder, quien ha coescrito y producido éxitos para artistas como Sir Paul McCartney, Adele, Beyoncé y Ed Sheeran, se había burlado previamente de que había trabajado con BLACKPINK en un puñado de pistas, pero no se sabe si alguna llegó al corte final. conocido en este momento.

Te puede interesar: ¿Quiénes son BLACKPINK? El fenómeno mundial de K-Pop

Él dijo: “No puedo decirles lo que está saliendo. Creo que una o dos de mis canciones han hecho el álbum. Por lo que me han dicho y las cosas que hice con ellos, puedo decir que es muy fiel a su sonido”.

La Verdad Noticias te recuerda que BLACKPINK es uno de los grupos de K-Pop nominados en los MTV VMAs 2022. Lejos de BLACKPINK, Rosé y Lisa han lanzado material en solitario, mientras que Jennie se unió al elenco de la próxima serie de HBO de The Weeknd, 'The Idol'.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram