BLACKPINK TRIUNFA con su nuevo álbum; está lleno de hip-hop, K-Pop y más

Aunque el grupo de chicas de K-Pop lanzó un álbum de estudio japonés que lleva el nombre de esa frase característica en 2018, principalmente como un medio para recopilar todos sus sencillos hasta la fecha, el viernes pasado marcó su debut formal de larga duración, titulado ceremoniosamente The Album.

Con el lanzamiento de dicho álbum, con el sencillo femenino de K-pop de mayor audiencia hasta la fecha, "Ice Cream", una colaboración con Selena Gomez lanzada a fines de agosto, el disco ya está teniendo un gran impacto durante un año en el que se han realizado giras por estadios pop en espera debido a la pandemia.

Siguiendo los ejemplos de Charli XCX y Taylor Swift antes que ellos, Black Pink escribió y grabó The Album durante la pandemia, con los cuatro miembros, Jennie (Kim), Lisa (Lalisa Manoban), Rosé (Chae-young Park) y Jisoo (Ji -soo Kim), cantando en inglés, guarde algunos versos en coreano aquí y allá.

La canción de Selena Gómez con Black Pink es un éxito

Nuevo álbum de BLACKPINK causa sensación

Aunque las audiencias estadounidenses y de habla inglesa se están acostumbrando cada vez más a cantar canciones pop en otros idiomas, debido no solo a la afluencia del pop latino, sino a otros grupos de K-Pop como BTS, la mayor accesibilidad de las letras puede.

No es que algo los estuviera frenando en primer lugar, es casi difícil mantenerse al día con la velocidad a la que las canciones del grupo rompen y establecen récords cuando se trata de las más reproducidas y vistas.

Aparte del éxito de sus sencillos en solitario, como su éxito récord de 2019, "Kill This Love", o el muy remezclado e increíblemente pegadizo "DDU-DU DDU-DU", los co-firmas de las estrellas del pop estadounidenses han estado llegando en todo el año.

Después de un gran artículo en Chromatica de Lady Gaga para el hipnótico sencillo "Sour Candy" a principios de este año, su éxito con Gomez "Ice Cream" incluye créditos de coescritura de Ariana Grande y Victoria Monét. La cereza en la cima, cuando se trata de estrellas invitadas masivas, viene en la forma de Cardi B, el primer rapero con el que el grupo ha colaborado.

“Bet You Wanna” es un golpe delicioso y arrogante que combina una guitarra acústica, armonías centelleantes y un verso de Cardi de primera forma entregado en una forma atrevida y característica.

No es "WAP", pero incluso con todo su tirón en las listas, nunca está de más tener a la reina reinante del hip-hop en tu álbum debut. Como señalaron los Grammy en una entrevista con el grupo en torno al lanzamiento del proyecto, a menudo se las conoce como "el grupo de chicas más grande del mundo", y ese no es un título que se toman a la ligera.

Pero la razón por la que es tan fácil enamorarse de Blackpink es por las obvias influencias de diva que usan en sus mangas, y porque una gruesa capa de campiness ayuda a confirmar que, aunque se toman muy en serio la creación de excelente música pop, nunca toman ellos mismos demasiado en serio.

Es fácil imaginar volver al principio del estribillo de "Crazy Over You" para comprobar si esa es otra característica oculta de Selena o Jennie y Jisoo, ya que incluso la fraseología recuerda a los éxitos del pop entrecortado de Gomez ("Cut You Off", “Déjame atraparme”). En otra parte, las chicas canalizan la cadencia de susurros y rap de Lana Del Rey en "Love To Hate Me" y toman prestados los ritmos característicos de Gaga en todo el disco.

Ninguna de estas referencias parece ser derivada o torpe, ya que los cuatro vocalistas del grupo a menudo ejecutan estas elecciones estilísticas mejor que las estrellas de las que se basan.

Con frecuencia planteando la dicotomía entre los dos colores que componen su nombre en las entrevistas, The Album está definitivamente lleno de momentos más oscuros que contrastan con los elementos pop tecnicolor campy y clubby.

La primera canción del disco, "How You Like That", se basa en gran medida en ritmos trap y siniestros cuernos deformados para el coro burlón, y uno de los primeros sencillos del proyecto, "Lovesick Girls", es todo menos esperanzador cuando se trata de amor.

La música pop dedicada a discutir las relaciones tóxicas nunca pasa de moda, por lo que todas estas canciones son más fuertes que nunca durante un año marcado por el aislamiento y la decepción, pero hay que reconocer que nunca son lo suficientemente pesadas como para disuadir a cantar a todo pulmón.

Siguiendo los ejemplos de Charli XCX y Taylor Swift antes que ellos, Blackpink escribió y grabó The Album durante la pandemia, con los cuatro miembros, Jennie (Kim), Lisa (Lalisa Manoban), Rosé (Chae-young Park) y Jisoo (Ji -soo Kim), cantando en inglés, guarde algunos versos en coreano aquí y allá.

TE PUEDE INTERESAR:KPop: “Kill This Love” de BLACKPINK llega a 900 millones de reproducciones

Aunque las audiencias estadounidenses y de habla inglesa se están acostumbrando cada vez más a cantar canciones pop en otros idiomas, debido no solo a la afluencia del pop latino, sino a otros grupos de K-Pop como BTS, la mayor accesibilidad de las letras puede ' duele.