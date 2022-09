BLACKPINK “Shut Down” letra traducida al español y estreno del video musical

Según informó Sonica, el grupo de K-Pop femenino BLACKPINK hizo su esperado comeback con el lanzamiento de su canción “Shut Down” en su segundo álbum de estudio “Born Pink”. El regreso también estuvo acompañado de un nuevo video musical.

“Shut Down” tiene toda la esencia de la girlband de K-Pop conformada por Rosé, Jisoo, Jennie y Lisa. Después de todo, la canción incluyó su icónica frase “Black Pink In Your Area”. A continuación, La Verdad Noticias te comparte la letra y traducción en español completa.

Letra de Shut Down de BLACKPINK

BLACKPINK in your area

BLACKPINK in your area

Keombaegi anya tteonan jeok eopseunikka

Gogaedeuri dora jinjeonghae mok kkeokkilla

Bunhongbichui eoreum drip, drip, drip, freeze 'em on sight

Shut it down, what, what, what, what

Geimi anya jin jeogi eopseunikka

Jijeobwa ne moge mokjureun nae geonikka

Ttangbadage daeun pedal, we go two-zero-five

Shut it down, uh, uh, uh, uh

Chorok bireul naeryeo meori wiro Don't trip, baby

Gyeomsonhage geunyang anjaisseo Just sit, baby

Praying for my downfall, many have tri?d, baby

Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom

When we pull up, you know it's a shutdown

Ganpan naerigo mun jamga shut down

Whip it, whip it, whip it, whip it

Whip it, whip it, whip it, whip it

It's black and it's pink once the sun down

When we pull up, you know it's a shutdown

Ganpan naerigo mun jamga shut down

Whip it, whip it, whip it, whip it

Whip it, whip it, whip it, whip it

It's black and it's pink once the sun down

Nah

You don't wanna be on my bad side, that's right, I'm slidin' through

Bunch of wannabes that wanna be me, me three if I was you

Been around the world, pearls on ya girl, VVS's we invested uh

Need a lesson, see the necklace, see these dresses

We don't buy it, we request it, uh

A rock star, a pop star, but rowdier

Say bye to the paparazzi, get my good side, I'll smile for ya

Know it ain't fair to ya, it's scarin' ya like what now

BLACKPINK in your area, the area been shut down

It's a shutdown

Ne daeum dabanjiya ttokbaro bwa don't sleep, baby

Dwijibeobwa igeon gagyeokpyoya ain't cheap, baby

Stay in your own lane 'cause I'm 'bout to swerve

Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom

When we pull up, you know it's a shutdown

Ganpan naerigo mun jamga shut down

Whip it, whip it, whip it, whip it

Whip it, whip it, whip it, whip it

It's black and it's pink once the sun down

When we pull up, you know it's a shutdown

Ganpan naerigo mun jamga shut down

Whip it, whip it, whip it, whip it

Whip it, whip it, whip it, whip it

It's black and it's pink once the sun down

Shut it down, BLACKPINK in your area

Shut it down, woah, woah, woah, woah

Shut it down, BLACKPINK in your area

Keep talking, we shut you down

Letra en español de Shut Down

Comparativo de "DDU-DU DDU-DU" y "Shut Down" de Black Pink

BLACKPINK en tu zona

BLACKPINK en tu zona

No es un regreso, nunca me he ido.

Las cabezas se giran y se calman y te rompen el cuello.

El hielo rosa gotea, gotea, gotea, congélalos a la vista

Apágalo, qué, qué, qué, qué

Porque el juego nunca se ha perdido

Bar porque la correa alrededor de tu cuello es mía

pedal, vamos dos-cero-cinco

Apágalo, uh, uh, uh, uh

No tropieces, nena sobre tu cabeza en la lluvia verde

Sólo siéntate humildemente y sólo siéntate, nena

Rezando por mi caída, muchos lo han intentado, baby

Atrápame cuando escuches mi Lamborghini hacer vroom, vroom, vroom, vroom

Cuando nos detenemos, sabes que es un cierre

Firme abajo y cierre la puerta cerrada

Látigo, látigo, látigo, látigo

Látigo, látigo, látigo, látigo

Es negro y es rosa una vez que el sol se pone

Cuando nos detenemos, sabes que es un cierre

Firma abajo y cierra la puerta cerrada

Látigo, látigo, látigo, látigo

Látigo, látigo, látigo, látigo

Es negro y es rosa una vez que el sol se pone

Nah

No quieres estar en mi lado malo, eso es, me estoy deslizando a través de

Un montón de aspirantes que quieren ser yo, yo tres si fuera tú

He estado alrededor del mundo, perlas en ti chica, VVS hemos invertido uh

Necesitan una lección, vean el collar, vean estos vestidos

No lo compramos, lo pedimos, uh

Una estrella de rock, una estrella del pop, pero más ruidosa

Dile adiós a los paparazzi, obtén mi lado bueno, sonreiré por ti

Saber que no es justo para ti, te está asustando como ahora

BLACKPINK en tu área, el área ha sido cerrada

Es un cierre

Mira directamente a tu próxima hoja de respuestas, no te duermas, nena.

Dale la vuelta, esto no es barato, nena

Quédate en tu propio carril porque estoy a punto de desviarme

Atrápame cuando oigas mi Lamborghini hacer vroom, vroom, vroom, vroom

Cuando nos detenemos, sabes que es un cierre

Firme abajo y cierre la puerta cerrada

Látigo, látigo, látigo, látigo

Látigo, látigo, látigo, látigo

Es negro y es rosa una vez que el sol se pone

Cuando nos detenemos, sabes que es un cierre

Firma abajo y cierra la puerta cerrada

Látigo, látigo, látigo, látigo

Látigo, látigo, látigo, látigo

Es negro y es rosa una vez que el sol se pone

Apágalo, BLACKPINK en tu área

Apágalo, woah, woah, woah, woah

Apágalo, BLACKPINK en tu área

Sigue hablando, te apagamos

Born Pink es un álbum con un total de ocho canciones, de las cuales ya conocemos los videos musicales de “Pink Venom” y “Shut Down”. ¿Sabías que Rosé y Jisoo participaron en la letra de “Yeah Yeah Yeah”? Por otra parte, Pink Venom de BLACKPINK es la canción más escuchada en iTunes México.

Canciones del álbum Born Pink:

Pink Venom Shut Down Typa Girl Yeah Yeah Yeah Hard to Love The Happiest Girl Tally Ready for Love

