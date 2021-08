BLACKPINK In Your Area, ¿qué significa?

La línea más icónica de BLACKPINK sin duda es, BLACKPINK In Your Area. Es una frase feroz y pegadiza que se puede gritar en una sala de conciertos, un espectáculo de música o simplemente en casa frente a la computadora.

La frase incluso era el nombre de su álbum japonés, así como las palabras en los teasers previos a su debut. La historia detrás de la frase icónica fue revelada por BLACKPINK en una entrevista con Zach Shang Show en abril de 2019.

Anteriormente, La Verdad Noticias compartió la letra en español de As If It's Your Last de BLACKPINK, una de sus canciones más reproducidas del grupo de K-Pop femenino en YouTube. Y ahora, te compartimos todo sobre su lema, ocupación de cada integrante (Rosé, Jennie, Jisoo y Lisa) y quién es la líder de la girlband.

¿Qué significa BLACKPINK In Your Area?

Así luce el álbum japonés In Your Area - noviembre de 2018

“BLACKPINK In Your Area” significa literalmente que las cuatro integrantes están en tu área con buena música y con buena energía. Esa frase muestra una unión global de que cualquiera y todos pueden ser parte de ella, y BLACKPINK está en todo el mundo.

La frase, aparentemente, fue hecha por nada menos que el productor interno de la agencia YG Entertainment, Teddy. El famoso productor ha escrito los éxitos de BLACKPINK desde su debut. Él es también el fundador de The Black Label, una subsidiaria de YG Entertainment que alberga artistas como Somi y Zion.T.

Si bien las chicas inicialmente estaban indecisas acerca de "BLACKPINK In Your Area" la primera vez que grabaron, eventualmente se entusiasmaron con la frase. Los comentarios de las idols fueron los siguientes:

Rosé comentó: “Fue divertido grabarlo. Pensamos, ‘¿Qué? ¿En serio? BLACKPINK en tu área?’” Según Jennie: "¡Ahora no podemos hacer una canción sin ella!" El fandom BLINK está de acuerdo con sus idols y la frase ahora es un sello del grupo.

¿Qué lugar ocupa cada integrante de BLACKPINK?

El puesto que ocupa cada integrante en BLACKPINK, el fenómeno mundial de K-Pop, es el siguiente: Jennie es la rapera principal y vocalista principal. Jisoo es vocalista principal y visual. Lisa es la rapera principal y bailarina principal. Rosé es vocalista principal y bailarina principal.

BLACKPINK puede escribir mucho sobre el amor y las rupturas, pero eso no es todo sobre lo que cantan. En “Forever Young”, animan a sus BLINKS a no desperdiciar su juventud, mientras que “Ddu-du Ddu-du” está lleno de alardes salvajes sobre lo geniales que son.

¿Quién es la líder de BLACKPINK?

Jisoo es la líder "no oficial" de BLACKPINK

La líder de BLACKPINK es Kim Ji Soo. Sin embargo, el grupo no tiene un líder “oficial”. Los fanáticos han apodado a Jisoo como la líder "no oficial", probablemente porque es la mayor. En contraste de edad, Lalisa Manoban es llamada la "maknae", que se refiere a la más joven del grupo.

Ahora ya sabes que desde "BOOMBAYAH", "Kill This Love”, hasta How You Like That”, la frase y álbum musical BLACKPINK In Your Area es una línea que nunca se puede olvidar en una canción de BLACKPINK. Te compartimos la entrevista completa a continuación:

