BLACKPINK: "Ice Cream" es su octavo vídeo en tener 350 millones de reproducciones

¡BLACKPINK ahora tiene ocho vídeos musicales que han alcanzado los 350 millones de visitas en YouTube!.

La girlband de K-Pop y Selena Gomez se unieron para lanzar el sencillo "Ice Cream" y su vídeo musical el pasado 28 de agosto, y la canción luego se incluiría como parte de su primer álbum completo, "THE ALBUM".

"Ice Cream", su sencillo con Selena Gomez fue estrenado en YouTube el 28 de agosto 2020

¡El 19 de octubre, el MV de “Ice Cream” alcanzó los 350 millones de visitas en su canal oficial de YouTube!.

Los vídeos más populares de BLACKPINK en YouTube

"Ice Cream" es el octavo vídeo musical de BLACKPINK en alcanzar el hito, después de "Whistle", "Playing With Fire", "DDU-DU DDU-DU", "As If It's Your Last", "BOOMBAYAH", "Kill This Love” y “How You Like That”.

