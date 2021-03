BLACKPINK: Esto es todo lo que necesita saber sobre sus miembros

Recientemente hemos escuchado hablar mucho sobre el debut de Rosé, una de las cuatro miembros de BLACKPINK, como solista, pero entonces en La Verdad Noticias entendimos que debemos hablarles de las otras tres integrantes de esta banda que está siendo un éxito en Corea del Sur y el mundo.

BLACKPINK es un grupo de K-Pop surcoreano que pertenece a YG Entertainment!, el cual está compuesto por cuatro jóvenes, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, esta última la maknae del grupo, o mejor dicho la más pequeña.

Jisoo de BLACKPINK

Jisoo, tiene 26 años y es la integrante más grande de BLACKPINK, quien además es una influencer de la belleza casual (como, hasta el punto en que es una embajadora de Dior, nada grande), y está a punto de protagonizar el nuevo drama surcoreano Snowdrop.

Jisoo creció en Corea del Sur con sus padres, hermana, hermano y abuelos, y no, resulta que no siempre quiso ser artista. "Estoy viviendo una vida muy diferente a la que pensé que estaría viviendo", dijo en el documento de Netflix. "Solía querer ser escritor o pintor. Sin embargo, no podía pintar bien".

Estas son cada una de las cuatro integrantes de BLACKPINK.

Jennie

Esta chica se crió en Seúl hasta los diez años, momento en el que se mudó sola a Nueva Zelanda para quedarse en casa. "Tengo que correr, aprender tantas cosas", dijo en el documento de Netflix.

A pesar de estar en el escenario 24 horas al día, 7 días a la semana, Jennie es bastante introvertida y dice: "Soy muy tímida. Era una de esas personas a las que ni siquiera puedo pedir algo por teléfono, lo odiaba".

Cuando Jennie cumplió 15 años, decidió que quería convertirse en cantante y audicionó en YG Entertainment, convirtiéndola en la primera integrante de BLACKPINK. Como le dijo a Elle, "fui la primera en el equipo y pude ver a todos entrar".

Actualmente, Jennie está vinculada sentimentalmente a G-Dragon de BIGBANG y YG Entertainment emitió un comunicado que decía: "No podemos confirmar nada sobre la vida personal de nuestros artistas. Pedimos su comprensión”.

La princesa tailandesa: Lisa

Lisa es la bailarina y rapera principal, y si te preguntas acerca de su estilo impecable, ten en cuenta que está obsesionada con las compras vintage. Al igual que Jisoo, Lisa ha conseguido algunas campañas asombrosas, incluso con MAC.

Esta joven comenzó a actuar gracias a su tía y tomó lecciones de baile mientras crecía en Tailandia. No hablaba coreano cuando audicionó para YG y se unió a Jennie, quien también hablaba inglés. "Solo sabía cómo decir 'hola', así que realmente fue un nuevo comienzo", dijo Lisa.

"Afortunadamente estaba Jennie. Ella era la única que podía hablar inglés entre los aprendices. Hablé inglés con ella. Si algo sucediera, hablaría con ella".

La última integrante: Rosé

Rosé nació en Nueva Zelanda, pero se crió en Australia, y fue cuando YG llegó a Australia en 2012 cuando ella realizó una audición allí. Luego pasó, ella dice: "Me llamaron y me dijeron: '¿Puedes volar a Corea en dos meses? Y entonces toda mi vida cambió. Dejé la escuela en Australia. Nunca me había imaginado viviendo separado de mi familia".

Rosé, Jisoo, Lisa y Jennie terminaron quedándose en el mismo dormitorio e inmediatamente se unieron, cubriendo canciones hasta altas horas de la mañana. Pero la movida fue definitivamente un ajuste para Rosé.

"Nací y crecí en un país de habla inglesa, entonces [Jennie] me ayudó con las diferencias culturales. Nunca había bailado en mi vida". Además Rosé es una música nativa y escribe sus propias canciones y ahora se lanzará como solista.

