BLACKPINK: Esta podría ser la fecha de estreno del EP en solitario de Rosé

Los BLINKS están muy emocionados por el próximo debut en solitario de Rosé, miembro de BLACKPINK. YG Entertainment reveló previamente que Rosé y Lisa tendrían su debut en solitario este año. Sin embargo, hasta el momento no se han publicado detalles oficiales.

Este miércoles 10 de febrero, las noticias sobre el lanzamiento de la miembro de BLACKPINK, Rosé, anunciando su primer álbum en solitario en marzo, se extendieron como la pólvora en línea.

YG Entertainment reveló, en una entrevista, que la cantante de "Lovesick Girls" se está preparando actualmente para su debut. Sin embargo, la agencia de talentos no reveló la fecha exacta del regreso de Rosé.

La mayoría, si no todos, los fanáticos pueden recordar que Rosé lanzó su primera canción en solitario llamada "GONE" durante el concierto en vivo de BLACKPINK titulado "The Show".

Muchos fanáticos quedaron asombrados de cómo el cantante pudo componer una canción tan genial con su melodía pegadiza.

No se han hecho públicos otros detalles sobre el debut en solitario de Rose al cierre de esta edición. Sin embargo, ha habido especulaciones que afirman que el video musical oficial de "GONE" ya se ha completado. Queda por ver cuándo la miembro de BLACKPINK lanzará el tan esperado clip en YouTube.

El lanzamiento del EP de Rosé será espectacular

En enero, YG Entertainment insinuó que el próximo video musical de "GONE" de BLACKPINK Rosé era una producción a gran escala con un presupuesto incomparable.

Los rumores dicen que el clip también sería diferente al estilo musical habitual del cuarteto surcoreano, lo que lo hace más interesante entre los BLINK.

Rosé, miembro de BLACKPINK, reveló anteriormente en el documental de Netflix "Light Up The Sky" que escribe algo cada vez que está dentro de su habitación.

Ella, sin embargo, reveló que se siente más intimidada cada vez que lo hace ya que no sabe si sus opiniones son las correctas, lo que la asusta.

Mientras tanto, la miembro de BLACKPINK, Rosé, fue nombrada por Forbes como una de las solistas de K-Pop que podrían hacer olas en los Estados Unidos en 2021.

Los fanáticos están esperando el momento en el que se estrene lo nuevo de Rosé, ya que su música será distinta a la de BP pero igual de sorprendente/Foto: La República

La publicación estadounidense afirmó que todos los éxitos de BLACKPINK, que incluyen hacer historia en las listas de Billboard muchas veces, podría ser una ventaja para la cantante de "Ice Cream".

Aparte de su fuerte visual, no se puede negar que Rosé es el miembro de BLACKPINK con mayor inclinación musical. De hecho, comenzó a cantar y tocar instrumentos cuando aún era joven.

La cantante de "Whistle" ha desarrollado más su talento y habilidades después de firmar con YG Entertainment y seguir años de entrenamiento.

Además de Rosé, miembro de BLACKPINK, otros nombres incluidos en la lista de los 5 mejores solistas de K-Pop de Forbes que podrían irrumpir en Estados Unidos en 2021 fueron el miembro de BTS J-Hope, el ex miembro de Monsta X Wonho, el miembro de EXO Baekhyun y el miembro de BTS RM.

Para recordar, fue Jennie quien lanzó por primera vez una canción en solitario llamada "Solo" en noviembre de 2018. El video musical oficial de dicha pista ya ha obtenido más de 600 millones de visitas en YouTube.

La integrante de BLACKPINK llegó a varias listas musicales internacionales y muchos esperan que Rosé repita o incluso supere el éxito de sus co-miembros.

¿Crees que el debut como solista de Rosé de BLACKPINK será un éxito? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

