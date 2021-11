Ateez confirma su comeback con la revelación de “ZERO: FEVER EPILOGUE”

Ateez finalmente tendrá su esperado comeback e incluso un nuevo tour mundial, según anunciaron en su cuenta oficial de Twitter este sábado 27 de noviembre, y cuyos detalles te traemos en La Verdad Noticias.

Después de confirmar que se estaban preparando para un regreso con "ZERO: FEVER EPILOGUE", también lanzó un misterioso teaser con la leyenda "Parados en el borde de donde nos han llevado nuestras confusiones, estamos reunidos aquí".

Unos meses después de que Digimon Adventure confirmó nuevo ending con el grupo de K-Pop, ATEEZ, la boyband reveló que su serie "FEVER" no ha llegado a su fin como se creía y será el tema central de su comeback.

Ateez confirma gira mundial

Ateez confirma su comeback y gira mundial

El año pasado ATEEZ tuvo su triunfal regreso con nuevo vídeo musical, y ahora, a tan solo un mes de terminar el 2021, la boyband reveló que lanzaran un nuevo proyecto de la serie "FEVER" y sorprendieron con el anuncio de un tour mundial.

Su agencia discografíca anunció las ciudades y fechas de la gira mundial de ATEEZ programada para el próximo año. El concierto comenzará en el Olympic Hall de Seúl, Corea del Sur, el 7 de enero de 2022.

La gira mundial anterior, "The Fellowship: Map the Treasure", se interrumpió en 2020 debido al estallido de la pandemia COVID-19. Por su parte, "ZERO: FEVER EPILOGUE UPON THE NEW WORLD" se lanzará el 10 de diciembre.

Fechas del tour mundial de Ateez

De acuerdo a las publicaciones en la cuenta oficial de Twitter de Ateez, la boyband tendrá tres fechas en Seúl, Corea, el 7, 8 y 9 de enero del 2022, pero posteriormente llevará su gira mundial a Estados Unidos y Europa.

En Estados Unidos, el grupo realizará una gira por cinco ciudades: Chicago (18 de enero), Atlanta (20 de enero), Newark (24 de enero), Dallas (27 de enero) y Los Ángeles (30 de enero).

Ateez luego se dirigirá a Europa y realizará una gira por Ámsterdam (13 de febrero), Londres (15 de febrero), París (20 de febrero), Berlín (22 de febrero), Varsovia (24 de febrero) y Madrid (1 de marzo).

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!