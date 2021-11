Así será la participación de BTS en The Late Late Show with James Corden

BTS siempre es tema de conversación en las redes sociales y hoy no es la excepción, pues varios miembros del ARMY, nombre con el que se le conoce a las fans de la agrupación surcoreana, han filtrado pequeños fragmentos de una presentación realizada en las calles de Los Ángeles, misma que será transmitida en The Late Late Show with James Corden.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, los Bangtan Boys realizaron un Crosswalk Show, dinámica del programa que consiste en ofrecer un espectáculo en medio de la calle mientras el semáforo está en rojo. Para esta ocasión, los idols interpretaron los temas ‘Butter’, ‘Dynamite’ y ‘Permission To Dance’.

Las grabaciones tomadas por los transeúntes no pasaron desapercibidas y solo tomó un par de horas para que estas se viralizaran en Internet. A través del hashtag #BTScrosswalk es posible ver los diferentes fragmentos filtrados, mismos que han emocionado a los miembros del ARMY, quienes esperan con ansias ver a los chicos en el programa.

Horarios para ver a los Bangtan Boys en The Late Late Show

ARMY está ansioso por ver a los Bangtan Boys en The Late Late Show with James Corden.

El regreso del grupo a The Late Late Show con James Corden, el cual se llevará a cabo este 23 de noviembre en punto de las 11:37 pm (Hora CDMX), podrá ser disfrutado de manera exclusiva en Estados Unidos a través de la cadena CBS. Sin embargo, ARMY se ha organizado para transmitirlo gratuitamente en redes sociales y así permitir que todos puedan verlo.

Además del Crosswalk Show, los idols surcoreanos ofrecerán una nueva entrevista, en la cual probablemente hablarán sobre diversos temas de interés para sus fans como sus próximos conciertos presenciales en el SoFI Stadium de Inglewood, California y su innegable éxito en las listas de popularidad estadounidenses.

¿Cuántas fans tiene BTS?

La agrupación surcoreana siente un gran cariño y respeto por su fandom, quien lo apoya en todos sus proyectos.

BTS tiene fans en todo el mundo. De acuerdo a información que circula en Internet, la música del grupo en Spotify es oída por más de 41 millones de oyentes al mes, mientras que en Instagram ya superan los 52.5 millones de seguidores. Dicha cifra nos hace entender el alcance de los idols y porque tienen un éxito global.

