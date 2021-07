Así se veía Oli London antes de las operaciones para parecerse a Jimin de BTS

Oli London, quien recientemente se declaró no binario, lanzó un video en YouTube que explica por qué se han sometido a una cirugía plástica 18 veces para parecerse al cantante de Park Jimin de BTS, también conocido como Jimnie.

El influencer, que tiene cientos de miles de seguidores en plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram, dijo que había estado "muy descontento con quien era en el fondo durante los últimos ocho años".

Algunos críticos los han acusado de apropiación cultural. Luego de una reacción violenta por usuarios en redes sociales, London dijo que quería que otros respetaran su decisión. A continuación, La Verdad Noticias te comparte algunas fotografías de cómo lucía el famoso Oli London antes de sus cirugías y qué tanto ha cambiado su físico.

Fotos de Oli London antes y después

Oli London antes de sus 18 cirugías

La apariencia de Oli ha cambiado radicalmente después de años de procedimientos quirúrgicos para parecerse a una de las estrellas del K-Pop más famosas del momento. Uno de sus principales cambios fue su barbilla, la cual ahora luce más delgada y definida.

Oli London después de sus cirugías para lucir como Jimin

El influencer gastó miles en procedimientos que incluyen múltiples trabajos de nariz, implantes de mentón y estiramientos de párpados para parecerse más a Jimin de BTS. ¿Por qué quiere parecerse al idol surcoreano? En pocas palabras, Oli se obsesionó con Jimnie durante su tiempo trabajando en Corea del Sur.

¿Quién es Oli London y por qué se decía que murió?

Oli London es un influencer y cantante de origen británico. Oli ha aparecido anteriormente en programas de televisión como Dr Phil, Botched y Plastic Surgery Knifemares para discutir sus procedimientos cosméticos diseñados para que se parezca más a Jimin de BTS. Anteriormente se dijo que murió, pero se trató de noticias falsas (fake news).

Varios usuarios de redes sociales pensaron que había fallecido por una mala cirugía plástica, otros por la gran cantidad de procedimientos quirúrgicos que le había hecho a su apariencia. Sin embargo, las sospechas aumentaron cuando se encontró su cuenta de Instagram con el lema “en memoria de Oli London”; también fake news.

Recientemente, el influencer dijo lo siguiente: "Sé que muchas personas no me entienden, pero me identifico como coreano y me veo coreano ahora, me siento coreano. Esa es solo mi cultura. Ese es mi país de origen. Así es exactamente como me veo ahora. Y también me identifico como Jimin, ese es el nombre de mi carrera".

La apariencia de Oli London antes y después de sus 18 cirugías, ha sido un tema polémico en redes sociales y no parece disminuir el enojo de miles de usuarios. ¿Qué opinas del influencer? Muchos internautas también critican su abuso de Photoshop en sus fotos, ya que esto confunde sobre cómo luce en la vida real.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!