Así reaccionó BTS ARMY cuando Jungkook le dijo adiós a su piercing de ceja

Jungkook de BTS se sometió a un cambio de apariencia y ARMY todavía lo está aceptando. Recientemente, el vocalista principal de la banda compartió un video en el que está tarareando una canción en el auto, y los fanáticos notaron que no tenía su habitual piercing en la ceja.

Los fanáticos BTS ARMY recurrieron a las redes sociales para expresar su sorpresa y dijeron que extrañaban el piercing en la ceja. Uno escribió: “Jungkook se quitó el piercing de la ceja, ¿cómo puedo vivir la vida ahora?”.

Otro preguntó: “Lo necesito para recuperar mi cordura”. Un tercero escribió: “Te irás, ¡pero nunca te olvidaremos!”. Otros se hicieron eco de sentimientos similares, diciendo que ya no 'sabían cómo vivir la vida'.

WAIT WHAAAT ?? JUNGKOOK REMOVED HIS EYEBROWS PIERCING ??? ���� pic.twitter.com/aAFu25m4jK — BTS L¡ve Stream!n L¡nks (@BTSLiveStreamin) February 26, 2022

Jungkook conquista al ARMY de BTS con este piercing durante las promociones de "Butter" del año pasado. Este look había formado una parte importante de su apariencia y ahora los fanáticos se preguntan por el nuevo estilo de JK.

El año pasado, después de mucha especulación sobre su perforación en la ceja y muchos la llamaron falsa, Jungkook confirmó que la perforación era real y que se había cansado de poner pegatinas.

Kookie también hizo que ARMY se pusiera nervioso cuando solicitó ayuda, y recurrió a su cuenta de Instagram para pedir lugares para comer pollo a la parrilla "delicioso y picante". Como estaba escrito en coreano, los fanáticos no estaban seguros de lo que realmente quería decir y pensaron que su historia significaba "hacerle una pregunta", y en su lugar le enviaron mensajes.

Foto: HYBE / Jungkook de BTS

Uno escribió: "Lolol, el pobre acaba de abrir las compuertas para el pollo lolol". Otro agregó en la página de traducción de The BTS Weverse: “Pobre de mí, no sabía lo que estaba en coreano… y pensé que dijo que me hiciera una pregunta. Le envié un mensaje tonto”.

Mientras tanto, BTS tiene un par de meses ocupados por delante. El septeto actuará en Seúl, en el que será su primer concierto fuera de línea después de casi dos años. En abril, luego de asistir a los premios Grammy, actuarán también en Las Vegas.

La Verdad Noticias te recuerda que la banda BTS anuncia eventos de conciertos Permission To Dance On Stage en Las Vegas para actuar en el Allegiant Stadium, del 8 al 9 de abril y del 15 al 16 de abril. Próximamente te compartiremos más información.

