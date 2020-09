Así lucen los miembros de BTS sin maquillaje ¡Guapísimos!

Las superestrellas de BTS: RM, Jin, Jimin, J-Hope, Suga, V y Jungkook, son conocidos por muchas cosas: sus enfermizas habilidades de baile, sus maravillosas voces, sus adorables travesuras en el escenario y en las redes sociales, y sus rostros impecables.

Los integrantes de K-Pop suelen usar maquillaje durante las actuaciones y eventos, y generalmente es bastante sutil y muy complementario a su magnífica moda y su cabello siempre colorido.

Sin embargo, a veces, bendicen a sus fans con selfies sin maquillaje para que podamos ver lo impecable que es su piel incluso sin maquillaje.

Un rápido desplazamiento por las redes sociales de BTS y podrás ver que a estos chicos les encanta compartir fotos y conectarse con miembros de su ARMY en todo el mundo.

Y cuando los chicos están fuera de servicio, puedes apostar a que muchas de sus fotos son totalmente frescas, así que si te preguntas cómo se ven los cantantes de "Dynamite" sin maquillaje, nosotros te damos las respuestas.

RM enamorado de su mascarilla

RM ama su mascarilla y el ARMY no puede dejar de admirar su piel.

Jin, quien ha sido apodado Worldwide Handsome por casi todos (un apodo que felizmente también usa para sí mismo), es tan guapo con maquillaje como sin él.

Dijo en un video de 2017 que su lema es: "Si te comportas joven, tu rostro también se vuelve joven". ¡Entonces tal vez por eso todavía tiene una cara de bebé tan perfecta! No puede evitar compartir su hermoso rostro con los fanáticos, tanto con maquillaje como sin él.

Su rostro sin maquillaje se ve casi igual, si no un poco más joven: RM se ha convertido en el líder de la banda, principalmente debido al hecho de que habla un inglés fluido un poco mejor que el resto del grupo.

RM (que significa Rap Monster, aunque ya no usa ese apodo) a menudo cambia el color de su cabello y generalmente va con un maquillaje bastante sutil.

RM se centra en cuidar muy bien su piel, de lo que le contó a Allure en 2017. "Mi marca de cuidado de la piel favorita es Mediheal, y tiene una variedad de mascarillas de entre las que puede elegir después de un largo día de trabajo".

Cualquiera que sea la rutina de cuidado de la piel que esté usando RM, está funcionando, porque esta selfie sin maquillaje es perfecta.

Suga no tiene una rutina de cuidado de la piel ¿No le interesa?

La rutina de Suga es muy sencilla pero efectiva.

La piel de J-Hope es de suma importancia para él, y se debe a los fanáticos. "Cuidar bien tu piel es la regla número uno para todas las celebridades", le dijo a Allure en 2017.

"Puedo conocer a muchos fanáticos cara a cara en reuniones de fanáticos y eventos similares, y me gustaría para lucir lo mejor posible para ellos". Sin su maquillaje sutil, luce fresco y listo para comenzar el día con selfies casuales como esta.

También se apega a su rutina de cuidado de la piel, dijo. "Por la mañana, uso tónico y crema facial. Por la noche, los pasos son tónico, esencia, cuidado del acné, loción y crema".

Suga, el rapero de BTS, tiene una rutina de cuidado de su piel que no encaja con la del resto del grupo. "Mi mala costumbre es que no me cuido la piel", le dijo a Allure.

Sin embargo, en sus selfies sin maquillaje, no tendríamos idea de que no se limpia e hidrata con frecuencia, porque su piel todavía parece porcelana.

Los chicos de BTS saben cómo darle un respiro a su piel del maquillaje

BTS con o sin maquillaje lucen estupendos.



Aunque los chicos de BTS lucen su maquillaje a menudo, es fácil decir por sus selfies que saben cómo darle un respiro a su piel. Y están muy bien informados en lo que respecta al cuidado de la piel.

V incluso le preguntó a Allure en 2017: "No tengo un mal hábito en particular, pero me preocupa que mi piel tenga falta de elasticidad.

Jungkook dijo que confía en el tónico y la crema todos los días para mantener su piel suave y tersa, y Jimin intervino para agregar que le encanta limpiarse la cara después de las actuaciones. Dijo que también ayuda a aclarar su mente y se suma a su rutina de cuidado personal.

Jimin se asegura de beber más agua en los vuelos hacia y desde eventos, porque sabe que el aire del avión le resecará la piel.

Entonces, lo que hemos aprendido hoy es que si no tienes ni idea o no sabes nada en lo que respecta al cuidado de la piel y cómo tener un rostro impecable, consulta a los chicos de BTS, porque ellos conocen todos los trucos.