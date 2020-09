Así logró MAX que Suga formara parte de "Blueberry Eyes" ¡te sorprenderá!

Los fans de BTS y sobretodo de Suga, ya sabrán que Max Schneider, conocido profesionalmente como MAX, lanzará su álbum Color Vision el 18 de septiembre el cual tiene una colaboración con el surcoreano, en la canción "Blueberry Eyes", pero lo más impactante es que suga no pudo participar en el video musical para "Blueberry Eyes", entonces ¿cómo le hizo MAX?.

MAX y Suga ya habían colaboraron previamente en la canción "Burn It", pero se conocieron originalmente en enero de este año cuando MAX estaba de gira en Seúl. Un mes después, Suga estaba en Los Ángeles con BTS para promocionar su álbum Map of the Soul: 7, es por ello que MAX encontró una manera especial de incluir al rapero de BTS.

El 22 de mayo, Suga lanzó su segundo mixtape bajo el seudónimo de Agust D llamado D-2. Mientras que MAX apareció en la canción "Burn It" pero resulta que MAX y Suga estaban trabajando en "Blueberry Eyes" y "Burn It" ¡al mismo tiempo”!.

"Creo que funcionó, porque su material para 'Burn It' estaba prácticamente hecho, y era principalmente yo yendo y viniendo", dijo MAX.

Según MAX, a Suga le gustó más "Blueberry Eyes" de todas las canciones de Color Vision y eligió aparecer en esa pista.

“Le acabo de enviar el álbum completo. Básicamente dije: "Aquí están todas las canciones, dime en qué quieres estar y lo haré funcionar. Estoy agradecido de tenerte en cualquier canción”.

“Y a él le gustó ‘Blueberry Eyes’. Ya había escrito la canción, así que creo que probablemente ayudó al mensaje, porque estaba muy claro que había un dulce, amoroso, mundo de los sueños”, dijo.

Así incluyó MAX a Suga de BTS

El video musical de "Blueberry Eyes" presenta a MAX y su esposa Emily, quien está embarazada del primer hijo de la pareja. En el video musical, el verso de Suga se reproduce sobre una escena de boda, y MAX y su esposa recitan el verso como votos matrimoniales.

MAX ya ha colaborado con Suga anteriormente y se conocen desde hace un año.

Para asegurarse de que se incluyera a Suga, el video musical mostró una breve toma de un gato, haciendo referencia a una broma interna entre los fanáticos de BTS de que Suga se parece a un gato.

“Aprendimos el [verso] coreano completo, y esos fueron nuestros votos en nuestra boda en cuarentena”, dijo MAX.

Y añadió que arrojaron un pequeño gato allí para que pareciera que Yoongi era parte de él, porque desafortunadamente no pudo estar en el video; queríamos que todo su espíritu estuviera allí, aunque él no estuviera allí.

“Ahora sé un poco de coreano, lo cual es increíble. Voy a seguir sumergiéndome. Literalmente le envié un mensaje de texto justo después de decirle: 'Acabo de aprender todo tu verso en coreano, ahora espero que podamos tener más conversaciones en coreano, porque fue muy difícil de aprender' ", confesó el cantante.