Así debes prepararte para ver “BTS: Yet to come” en Cinépolis

Todas las fanáticas ARMY de BTS aún están procesando que los integrantes de la famosa boyband entren en una pausa hasta el 2025 debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Por suerte, cómo una despedida, BTS ofreció un concierto gratuito en Busan y finalmente llegará a la gran pantalla de los cines mexicanos de la franquicia Cinépolis.

El film del concierto llamado “BTS: Yet to come” te permitirá a todos los integrantes cantando y mostrando sus mejores coreografías en una gran calidad audiovisual que te harán sentir que están presentes en la sala del cine.

Guía para ver “BTS: Yet to come” en Cinépolis

La película del concierto “BTS: Yet to come” se estrenará en diversas salas de Cinépolis en todo el país del 1 al 4 de febrero del 2023. Además, se ha revelado que la franquicia prepara sorpresas para las ARMY, como la chamarra personalizada que dieron anteriormente en el estreno de BTS Permission to Dance On Stage.

Pero también debes de considerar que han lanzado una serie de recomendaciones para cuidar la integridad de todos los asistentes. A continuación en La Verdad Noticias te contamos cuáles son para que las evites y no tengas ningún inconveniente durante la función.

Evitar gritar, brincar y empujar a otros asistentes para evitar accidentes

No podrás ingresar a las salas figuras de cartón, banners, cartulinas, mantas, etc., pues se obstruye la vista de otras fans

Tampoco podrás ingresar con micrófonos, peluches, matracas y demás objetos

Solo podrás llevar el ARMY BOMB, freebies, sombreros o accesorios del cabello pequeños.

¿Qué significa Army?

Significado de BTS.

El nombre del fandom oficial de los famosos BTS es ARMY, aunque esta palabra en inglés significa ejército de forma literal, en el mundo del K-Pop hace referencia a la unidad y gran organización de las fanáticas para apoyar y defender a sus idols.

Aprovechamos a mencionarte qué coleccionables de BTS que podría brindar Cinépolis para el estreno.

