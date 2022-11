Aseguran que Jin de BTS solicitó cancelar el aplazamiento militar

When I'm with you~��

There is no one else~~��#나의우주ARMY 와 #진 은 함께, 서로의 꿈이 되어 우주를 여행하지 (ft. 우떠 깜짝출연 ��)https://t.co/ssir7U753k#진 #Jin #TheAstronaut pic.twitter.com/MpVRI4RZGw