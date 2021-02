Aquí los los 12 K-dramas más esperados de 2021, habrán actores veteranos

Con las cadenas y los streamers ocupados trabajando en una variedad de historias nuevas y emocionantes, hay razones para ser muy optimistas al comenzar el nuevo año por lo que en La Verdad Noticias te dejamos los 12 K-Dramas más esperados en el 2021.

Es por ello que puedes esperar aventuras a gran altitud, un drama de ciencia ficción ambientado en la luna, un programa de juegos de supervivencia de alto riesgo, más zombis de los que pueda imaginar y, por supuesto, mucho romance.

La televisión coreana tiene otro gran año reservado para los fanáticos de los K-dramas, con contenido nuevo y emocionante y algunos retornos de bienvenida. Para comenzar tenemos:

Momento culminante

Probablemente sea uno de los programas más populares de este año, Cliffhanger es un drama de aventuras de tvN ambientado en el montañoso Parque Nacional Jirisan. En la cual la superestrella Jun Ji-hyun regresa a las pantallas como una de las mejores guardabosques de un parque de montaña que trabaja con sus compañeros guardabosques.

Interpretados por Ju Ji-hoon, Sung Dong-il y Oh Jung-se, quienes rescatan a los visitantes del parque y se involucran en un misterio. De la escritora de Signal y Kingdom, Kim Eun-hee, el programa se está filmando actualmente y se lanzará en todo el mundo en iQiyi a finales de este año.

Hellbound

Después de escribir la serie de temática oculta The Cursed, Yeon Sang-ho está trabajando en su primer proyecto de pantalla chica como director. El cineasta de Train to Busan está adaptando su propio webtoon Hellbound y lo llevará a Netflix como un original de seis episodios.

Yoo Ah-in lidera el elenco de este K-Drama de fantasía en la que los demonios aparecen en la tierra y comienzan a arrastrar a la gente al infierno. Yoo interpreta al líder de un culto llamado "New Truth Society".

Hospital Playlist temporada dos

El drama médico Hospital Playlist regresa para una segunda temporada, que una vez más explorará las vidas, amistades y luchas de cinco médicos jóvenes en la exclusiva sala VIP de un hospital.

Entre los muchos cliffhangers de la primera temporada del programa, los espectadores están desesperados por saber si Ik-jun y Song-Hwa, interpretados por Jo Jung-suk y Jeon Mi-do, terminarán juntos. Yoo Yeon-seok, Jung Kyung-ho y Kim Dae-myung también regresarán.

Desde la izquierda: Kam Woo-sung, Jang Dong-yoon y Park Sung-hoon encabezan el elenco de Joseon Exorcist.

Joseon exorcista

Una tercera temporada de Kingdom aún no está en juego, pero los muertos vivientes regresarán al Reino de Joseon en 2021 a través del nuevo período sobrenatural de terror Joseon Exorcist en SBS.

Actualmente filmando con Jang Dong-yoon, Park Sung-hoon y Kam Woo-sung, la historia sigue las luchas del rey y sus dos hijos mientras intentan proteger el reino y exorcizar a los espíritus malignos que deambulan por la tierra.

L.U.C.A .: El comienzo

Programado para debutar el 1 de febrero, el drama de tvN L.U.C.A .: The Beginning está protagonizado por Kim Rae-won como un hombre con una habilidad especial pero que ha perdido la memoria. Mientras intenta descubrir los misterios que lo rodean, es perseguido por figuras peligrosas.

Esta serie de acción presenta a una gran cantidad de estrellas de reparto que son conocidas por su excelente trabajo cinematográfico, incluidos Kim Sung-oh, Ahn Nae-sang, Kim Sang-ho, Jin Kyung y Park Hyuk-kwon.

Moviente

Aunque aún no está en producción, uno de los programas más esperados de este año es Moving, una adaptación del webtoon sobrenatural de Kang Full sobre un adolescente de secundaria que guarda un secreto de sus padres.



Mo Wan-il, el director del gran éxito del año pasado The World of the Married, está a bordo para dirigir la serie, mientras que a las estrellas Jo In-seong, Cha Tae-hyun y Han Hyo-joo se les han ofrecido papeles principales.

The Penthouse temporada dos

Esta lista difícilmente estaría completa sin mencionar que el despreciable mundo de las intrigas de la clase alta de The Penthouse regresará para una segunda temporada, que se emitirá este año. Es probable que la mayoría del elenco regrese, pero incluso si hay personajes cuyo futuro parecía en duda durante el final de la primera temporada de esta semana, no los descartes todavía.

Espere más gritos, puñaladas por la espalda, escándalos, derrotas aplastantes y aumentos milagrosos cuando el programa de SBS regrese para una carrera de 12 episodios.

Ronda seis

El director Hwang Dong-hyuk, conocido por las exitosas películas Silenced, Miss Granny y The Fortress, hace su primera incursión en la televisión con Netflix Original Round Six.

El programa muestra a varios personajes con mala suerte, incluidos amigos de la infancia interpretados por Lee Jung-jae y Park Hae-soo, que han sido reclutados para participar en un misterioso juego de supervivencia, con la posibilidad de ganar una suma gigantesca. Según los informes, la estrella de Hwang Silenced, Gong Yoo, hará un cameo.

El mar silencioso

Netflix irá a la luna en 2021 con el próximo thriller de ciencia ficción y misterio de ocho partes The Silent Sea. Actualmente filmando con Gong Yoo, Bae Doona y el ex miembro de MBLAQ Lee Joon, el programa sigue a un grupo de científicos de élite que se embarcan en una misión a la luna para recuperar muestras misteriosas de una estación de investigación abandonada. Adaptada por el director Choi Hang-yong de su cortometraje The Sea of Tranquility, la serie está siendo producida por la superestrella Jung Woo-sung.

Sísifo: el mito

El próximo mes se estrenará en las pantallas el drama con temas de viajes en el tiempo Sisyphus: the Myth de JTBC. Cho Seung-woo interpreta a un ingeniero genio que es ayudado por alguien en el futuro, interpretado por Park Shin-hye, quien en realidad apareció en otra historia de viajes en el tiempo, el thriller de Netflix The Call. Esta serie de alto octanaje promete mucha acción, emoción y misterio. El director Jin Hyeok anteriormente dirigió City Hunter y The Legend of the Blue Sea.

Campanilla de febrero

Yoo Hyun-mi y Jo Hyun-tak, el combo de guionista y director que iluminó las pantallas con SKY Castle, regresan con Snowdrop, una nueva serie basada en las memorias de un hombre que escapó de un campo de prisioneros políticos en Corea del Norte.

Ambientada en 1987 durante la dictadura militar coreana, el programa está protagonizado por Jung Hae-in y Kim Ji-soo como estudiantes que se involucran en protestas políticas y se enamoran. El drama de JTBC también reunirá a los creadores con las estrellas de SKY Castle, Kim Hye-yoon y Yoon Se-ah.

Vincenzo

La superestrella Song Joong-ki regresará a las pantallas en febrero como Vincenzo Casano, un consigliere de un jefe de la mafia en Italia, que escapa a Corea cuando estalla una guerra de mafias.

De vuelta en su país de nacimiento, se enamora de un abogado justo interpretado por Jeon Yeo-bin, pero con TaecYeon de 2PM también en el elenco, espere que se desarrolle un triángulo amoroso en poco tiempo en este drama romántico de tvN con un toque de Cosa Nostra.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Instagram y mantente informado.