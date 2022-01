Aparecen nuevas fotos de Jung Hae In y Jisoo del K-Drama Snowdrop

Aparecen nuevas fotos de Jung Hae In y Jisoo del dorama Snowdrop

Los actores protagonistas del K-Drama Snowdrop, Jung Hae In y Jisoo, publicaron hermosas fotos de ellos mismos en redes sociales. Los fanáticos descubrieron que las fotografías estaban tomadas por las estrellas y ubicadas en el mismo lugar.

El 13 de enero, Jung Hae In publicó algunas fotos con el título "Foto de @sooyaaa__", que es el identificador de Instagram de Jisoo. El mismo día, Jisoo de BLACKPINK también publicó algunas fotos que mostraban un diseño similar al de las fotos de Jung Hae In y las publicó con los subtítulos:

"En la escuela, en el día de puertas abiertas", incluido el nombre de usuario de Instagram de Jung Hae In @holyhaein. A continuación, La Verdad Noticias te comparte las imágenes y más detalles del dorama Snowdrop que actualmente se transmite semanalmente.

Fotos de Jung Hae In y Jisoo en Instagram

Foto por @holyhaein, publicada por Jisoo en Instagram

Jung Hae In y Jisoo del reparto de Snowdrop parecían estar en el lugar de filmación del drama coreano, que se está emitiendo actualmente. Los dos crearon un aura encantadora bajo el cerezo en flor y recibieron millones de reacciones de sus fanáticos.

Foto por @sooyaaa__, publicada por Jung Hae In en Instagram

Parece que ambos han asumido completamente el papel de sus personajes en el programa como Young Ro y Soo Ho. La foto de Jisoo ha superado los 7.9 millones de me gusta, mientras que la foto de Jung Hae In tiene más de 3.3 millones de me gusta al momento de redactar este artículo.

¿Dónde transmitirán K-Drama Snowdrop?

Transmiten el drama Snowdrop en JTBC TV, Disney Plus Asia y próximamente en Star + (Latinoamérica). Aún no tenemos fecha de estreno internacional exacta. Anteriormente, informamos que K-Drama Snowdrop: Jung Hae In y Jisoo enfrentan un peligro inesperado en el episodio 9.

