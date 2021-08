Love Yourself de BTS es uno de los álbumes con más éxito en la época actual de la música digital, logrando marcar un hito en la historia del K-Pop.

Cabe destacar que la banda sur coreana debutó en el 2012 y desde ese entonces se han convertido en todo un fenómeno mundial en la nueva era del streaming.

Previamente en La Verdad Noticias te informamos que la agrupación celebró la conquista de la cima del Billboard Hot 100 con Permission To Dance, razón que las fans aprovecharon para enloquecer.

¿Cuántos álbumes de Love Yourself hay?

Portada de Love Yourself

En total Love Yourself es una recopilación de tres álbumes, mismos que componen un total de 25 canciones.

Algunas de las canciones de BTS son en Inglés, por lo que gracias a ello, el álbum logró debutar en el número 1 del Billboard 200.

¿Qué contiene el álbum Love Yourself de BTS?

El álbum contiene veinticinco canciones, incluyendo siete nuevas, sin embargo la mayoría de los temas on de Love Yourself: Her, y Love Yourself: Tear, así como algunos remixes.

Con el lanzamiento del álbum también las redes sociales estallaron en memes sobre BTS para celebrar el éxito de los chicos.

¿Cuál es el primer álbum de estudio de BTS?

Dark & Wild- BTS

Dark & Wild, es el nombre del primer álbum de estudio de la banda surcoreana, fue lanzado en 2014 y su lanzamiento fue por mucho exitoso.

El material discográfico recpila grandes éxitos de la bada como "What am I to you", "Danger" y "War of Hormone".

En ese sentido y gracias al lanzamiento de Love Yourself de BTS, el siguiente éxito Butter ya se ancló en el primer lugar del Billboard Hot 100.

