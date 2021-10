Actriz de El Juego del Calamar realizará millonaria donación en agradecimiento

Kim Joo Ryung, quien capturó al mundo con su notable actuación en la serie récord El Juego del Calamar, expresó su gratitud a los fans y sus pensamientos honestos sobre "Squid Game". Joo Ryung Interpretó el papel de Han Mi Nyeo, que se traduce como "belleza", a quien los espectadores amaban y odiaban al mismo tiempo.

La actriz surcoreana Kim Joo Ryung, agradeció a los fanáticos el 9 de octubre y compartió sus sentimientos sobre la serie de Netflix Squid Game a través de su agencia, Just Entertainment.

La actriz interpretó a Mi Nyeo, una persona que no tiene nada que esconder de la sociedad para vivir y ganar dinero. De igual forma, Joo Ryung estudió profundamente a Mi Nyeo para lograr su objetivo deseado para el personaje.

Con su análisis exhaustivo del personaje, dio una excelente actuación a pesar de ser un antihéroe en el K-Drama de Netflix, El Juego del Calamar. Debido a esto, sus ahora 1.7 millones de seguidores de Instagram se dispararon.

El Instagram de Kim Joo Ryung es el usuario @kimjooryoung y ahí comentó: "Mi número original de seguidores era 400, pero hoy en día hay más de 1,68 millones de personas que me siguen. No se sentía bien, no sabía lo que estaba pasando”.

“Incluso los fans extranjeros me siguen también. Estoy agradecida por ellos y sus mensajes de apoyo. Gracias a todos, recibo mucha atención y amor de muchas personas", agregó la estrella de Squid Game. También bromeó sobre tener más seguidores: "Ahora que tengo millones de seguidores, quiero ser más cuidadosa con mis palabras y acciones".

El Juego del Calamar marca un nuevo hito ya que encabeza las listas globales de Netflix de todo el mundo. Aunque los actores, Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Wi Ha Joon, Jung Ho Yeon y más, nunca pensaron que sería un gran éxito.

Kim Joo Ryung comparte: "Cuando leí el guión por primera vez, me enamoré instantáneamente de él. Pero era un poco poco realista porque no imaginaba que se convertiría en un éxito de taquilla y un boom hasta este momento. Ser parte del trabajo me enorgullece y me honra como actor”.

La actriz que dio vida a Mi Nyeo en El Juego del Calamar, reveló que no es la primera vez que trabaja con el director Kim Joo Ryung. Ella comentó: "Trabajé con Hwang Dong Hyuk para la película" The Crucible”

Agregó: “Cuando nos vimos en la película de 2019 ‘Government’, me felicitó por mi actuación. Después de eso, me preguntó sobre mi agenda y planes para 2020. Luego, a principios de este año, recibí un guión de su asistente. Fue como un sueño y estoy sinceramente agradecido con el director Hwang Dong Hyuk, quien me ofreció el papel de Han Mi Nyeo".

En la serie, personas desesperadas que se están ahogando en miles de millones de deudas se unieron al juego de supervivencia con la esperanza de ganar el gran premio total de 45.6 mil millones de wones. Cuando se le preguntó a Kim Joo Ryung qué haría con el dinero, se rió y respondió con sinceridad:

"Compraré una casa y depositaré alrededor de dos mil millones en mi cuenta bancaria. El resto del dinero se utilizará para crear una fundación de becas para estudiantes que están trabajando tanto en casa como en el extranjero”, confesó Joo Ryung.

“Cuando mi esposo y yo estudiábamos en los Estados Unidos, también recibimos mucha ayuda"

Finalmente, Kim Joo Ryung concluyó: "Gracias por amar Squid Game y Han Mi Nyeo. Prometo mantenerme saludable y verlos en más trabajo". Según la actriz, todavía no hay ningún tipo de trabajo en particular que quiera hacer ya que es difícil superar el impacto de Han Mi Nyeo, pero promete volver mejor en sus proyectos futuros.

Por otra parte, La Verdad Noticias informó anteriormente que la estrella Heo Sung Tae (el gángster Jang Deok Soo) sube 17 kg para su papel en El Juego del Calamar y ahora sufre dificultades.

