ARMYs atacan a Suga por decir que BTS existe gracias a BIGBANG

Suga de BTS fue atacado por sus fans ARMY en redes sociales como Twitter. Todo comenzó tras el estreno de un nuevo episodio de su programa de entrevistas, donde el rapero invitó a uno de los integrantes del grupo BIGBANG.

Aunque muchos fans del K-Pop han pensado que existe rivalidad entre grupos como TWICE y BLACKPINK, ambos artistas demostraron que no existe enemistad alguna. Podemos comprobar lo anterior con la reciente colaboración de Jimin y Taeyang de BIGBANG, informó el Heraldo de México.

Recientemente, Suga de BTS hizo un comentario que molestó mucho a algunos de los fans de Yoongi. Se informó que el idol de Bangtan Sonyeondan invitó a Taeyang a su programa "SUCHWITA" y ambos hablaron de sus carreras. Suga mencionó estar “agradecido con BIGBANG”, uno de los grupos pioneros en la música popular coreana.

¿Qué fue lo que le pasó a Suga?

ARMYS defienden a Suga de BTS en Twitter

“BIGBANG prácticamente hizo a BTS”, fue el comentario de Suga que enojó varios ARMYs.

Suga dijo que BTS fue creado gracias a BIGBANG y esta declaración hizo enfurecer a una parte del fandom ARMY. Sin embargo, no todos los fans están contentos con los ataques hacia el rapero.

Para defenderlo, los hashtags y temas #ProtectSuga, WE LOVE YOU YOONGI y WE LOVE YOU SUGA se hicieron tendencia en Twitter. Recordemos que ARMY es un fandom que no permite que insulten a sus idols y consideran que varios fans llevaron muy lejos las acusaciones.

En cuanto a la opinión de los fans de BIGBANG, conocidos como V.I.P, agradecieron las palabras del rapero, porque saben que Jungkook, Jungkook y Suga consideran a BIGBANG sus ídolos.

Te puede interesar: Suga de BTS tiene más de 100 canciones acreditadas a su nombre

¿Quién abrió las puertas del Kpop?

Gracias suga, por respetar y acreditar a BIGBANG en lo que ha sido el camino de bts, lastima que tus "fans" te estén atacando por decir lo que piensas desde el corazón, mereces algo mejor pic.twitter.com/FQ68FWrshD — Cin♡ (@hopefulvip) January 18, 2023

La respuesta genera mucho debate, ya que muchos consideran que BTS fue quien abrió el camino para el K-pop, mientras que otras personas piensan que otros grupos como BIGBANG y artistas como PSY son los que hicieron popular el K-Pop en el extranjero. La Verdad Noticias informó antes el significado de BTS.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram