ARMY reacciona a 'Run BTS', nueva canción del álbum Proof censurada por KBS

BTS finalmente estrenó su álbum de antología Proof. El álbum, que consta de sus viejos éxitos y las tres pistas nuevas "Yet To Come", "Run BTS" y "For Youth", ha provocado una fuerte discusión en Twitter después de que los fanáticos presenciaran que la línea de rap de Run BTS tenía poderosos versos de Suga, RM y J-Hope, dejando a ARMY hechizado.

ARMY (fans de BTS) han recurrido a sus respectivas cuentas de Twitter para opinar sobre la canción lanzada recientemente, "Run BTS", del álbum Proof. Mientras que algunos dijeron que Suga 'mató' su verso, otros incluso le pidieron a sus Bangton Boys favoritos que lanzaran un video musical del mismo.

Un usuario de Twitter tomó su nombre oficial y elogió a los miembros de BTS por su madera dura. Escribió: "Jimin, V gracias por su arduo trabajo, Namjoon, espero gracias por su arduo trabajo, Yoongi Hyung, Jin gracias por su arduo trabajo, Jungkook, todos ustedes, así que gracias". Anteriormente, informamos que BTS estrena el MV 'Yet To Come', una canción optimista que cautivó a ARMY.

¿Qué piensa ARMY de la canción Run BTS?

"OMG RUN BTS ES MUY BUENO. La línea de rap se vuelve dura. Corre a prueba de balas”, comentó un ARMY en Twitter. Otro fan escribió: "Aún por venir es tan hermoso, significativo y estoy enamorado de eso... ¡Para la juventud es increíble! ¡Y RUN BTS es un éxito certificado! ¡Estoy enamorado! Ah, y estoy ¡Listo para hacerme este tatuaje también!”

Respecto al tema del tatuaje, La Verdad Noticias te comparte que RM de BTS revela su nuevo tatuaje '7' tras el estreno del nuevo álbum de antología 'Proof'. El septeto musical estaría insinuando que “todos ellos se tatuaron el número 7 o algo similar” para celebrar su amistad.

2 pistas de BTS Proof consideradas 'inadecuadas' por KBS

Foto: HYBE / Visual de "Yet To Come" de BTS Proof

Según un informe de Soompi, se sometieron a deliberación cuatro canciones del álbum de BTS, a saber, Yet to Come (The Most Beautiful Moment), Run BTS, For Youth y Born Singer. The KBS Review Room publicó una reseña musical el 8 de junio de 2022, indicando que Born Singer y Run BTS no eran elegibles para la transmisión.

Un fan incluso escribió: "¡¿¡Man Run BTS está j0did4mente loco!?!?!?!?!? ¿La línea de rap está en llamas? La palabra 'prohibición' se usó después de que la estación de radiodifusión de Corea del Sur, KBS, supuestamente prohibiera la transmisión de dos pistas, a saber, Run BTS y Born Singer, debido a blasfemias”.

Un representante de KBS reveló que las letras de las pistas incluían 'malas palabras, palabras vulgares y expresiones groseras'. De las cuatro canciones, solo Yet To Come del grupo de K-Pop BTS recibió una señal verde para su transmisión.

