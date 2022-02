ARMY podrá ver BTS Permission to Dance On Stage Seoul en streaming

ARMY podrá ver Permission to Dance On Stage Seoul en streaming

El próximo 12 de marzo llegará el concierto BTS Permission to Dance On Stage Seoul en cines de Latinoamérica y el mundo. Sin embargo, muchos ARMYs se quedaron sin boleto a pesar de la apertura de más salas de cine.

Cinépolis México vendió más de 300 mil boletos en un día y también se agotaron las entradas adicionales. Este acontecimiento es normal entre el fandom de Bangtan Sonyeondan, ya que incluso los boletos para los conciertos presenciales hicieron “sold out” en todas sus fechas.

Tomando en cuenta lo anterior, ahora existe una nueva opción para que los fans puedan disfrutar el concierto de K-Pop desde casa. Según informó La Verdad Noticias, revendedores piden hasta mil pesos por boleto para ver a BTS en la pantalla grande.

BTS Permission to Dance On Stage Seoul en streaming

Además de su concierto en cines, el sello musical Big Hit Music confirmó que dos de las tres fechas de Permission To Dance On Stage Seoul, también serán transmitidas en línea. Los conciertos serán en el Estado Olímpico de Seúl los días 10, 12 y 13 de marzo.

No tenemos muchos detalles sobre cómo acceder al streaming oficial. Únicamente se le pidió a los fans que estén atentos de los comunicados que llegarán a la plataforma Weverse. Ahí se dará a conocer todo sobre el costo de los boletos y los horarios de transmisión.

Desde que empezó la pandemia de COVID-19, el nuevo Permission to Dance On Stage Seoul marcará la primera vez que RM, SUGA, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se reunirán con sus fans de forma presencial en Corea del Sur.

¿Cuánto cuestan los boletos de BTS en México?

Foto: HYBE / Permission To Dance On Stage - SEOUL

Los boletos de Bangtan Sonyeondan para Permission To Dance On Stage Seoul en Cinépolis de México, tienen un costo de 300 pesos y 400 pesos en salas VIP. La última vez que Bangtan Boys se reunió con ARMY de forma presencial, fue durante los conciertos PTD On Stage LA el pasado diciembre de 2021.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!