ARMY imagina a V de BTS como protagonista de doramas coreanos de época

Recientemente, BIGHIT MUSIC lanzó la película conceptual y las fotos de Me, Myself, and V 'Veautiful Days' Photo-folio, que revela el elegante concepto de V de BTS que grita Kim Taehyung.

BTS V encarnó a la perfección el carácter de un “caballero británico del siglo XIX”. Apareció directamente de una novela romántica clásica o un dorama de época.

“El Photo-Folio derivado de la idea de V retrata un día en la vida de un caballero británico del siglo XIX reinterpretado a través de su gusto. Una lección de equitación para empezar el día, una tranquila merienda en el solar, descanso al aire libre y un viaje para cuidarse a sí mismo”, escribió BIG HIT.

Agregaron: “Siguiendo los cuatro capítulos como si estuviera viendo una película muda, podrá vislumbrar un día glamurosamente recreado en la vida de un caballero del siglo XIX”.

Muchos ARMY no pudieron evitar pensar en Netflix y la exitosa serie Bridgerton de Shonda Rhimes específicamente cuando vieron las fotos conceptuales del cantante V de BTS.

Rose (@taessarect en Twitter) editó brillantemente una de las fotos conceptuales de V para que apareciera como póster de Bridgerton y puedes ver los resultados finales abajo:

Edit de Kim Taehyung en la serie Bridgerton.

Otros pensaron en la película romántica de 2005 Orgullo y prejuicio, basada en la novela clásica de Jane Austen del mismo nombre. ¿También estás recibiendo vibraciones del Sr. Darcy?

V de BTS como el "Sr. Darcy" de Orgullo y Prejuicio.

Otro ARMY (@euphoriiaa613 en Twitter) editó de manera creativa el avance del concepto de Kim Taehyung para que pareciera que realmente fuera un programa en Netflix.

Te puede interesar: Estos son los récords mundiales que V de BTS rompió en Instagram

Desde que V se disfrazó como uno de los hombres enmascarados de Squid Game en PERMISSION TO DANCE ON STAGE LA, incluso Netflix se ha obsesionado con él. Entonces, parece solo cuestión de tiempo antes de que sea elegido para su propio drama.

V BTS con el disfraz de Squid Game en PTD On Stage LA

El próximo álbum de fotos de V también les recordó a ARMYs el primer papel de V de BTS en un K-Drama que llegó a Netflix el pasado julio de 2022. Aquí lo vimos actuar junto a sus compañeros de Wooga Squad, Park Seo Joon y Park Hyung Sik.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram