ARMY enloquece al ver a V de BTS fumando en los Premios Grammy

El día de ayer se llevó a cabo la 64.ª edición de los Premios Grammy desde el MGM Garden Arena de Las Vegas y como era de esperarse, el evento se convirtió en lo más comentado de la noche. No obstante, quien se robó el show fue V de BTS al ser víctima de los paparazzis, quienes lo sorprendieron fumando en el backstage.

De acuerdo a información que circula en Internet, las imágenes fueron tomadas momentos antes de que el grupo subiera al escenario para realizar una épica presentación del tema ‘Butter’ inspirada en James Bond. Teniendo en cuenta ello, todo parece indicar que el idol de 26 años de edad se sintió bastante ansioso y decidió calmar los nervios con un cigarrillo.

ARMY pide a cibernautas que dejen de difundir las imágenes del idol fumando.

Tal y como se esperaba, las fotografías no demoraron en hacerse viral por todas las redes sociales, lo cual desató un fuerte debate entre ARMY, quienes lamentaban que la prensa americana no respetara la privacidad de Kim Tae-hyung. Otros consideraron que no había motivo para alarmarse, pues el idol es una persona mayor de edad que sabe lo que hace.

¿Le coqueteó a Olivia Rodrigo?

El coqueteo entre ambos artistas causó furor en redes sociales.

Otro de los motivos por el que se asegura que Taehyung se robó todas las miradas en la 64.ª edición de los Premios Grammy fue porque tuvo un pequeño coqueteo con Olivia Rodrigo momentos antes de subir al escenario para presentar el tema ‘Butter’ junto a los demás integrantes de BTS.

El verlos juntos desató todo tipo de comentario en las redes sociales, desde que hacen una bonita pareja hasta asegurar que una colaboración entre ambos sería un rotundo éxito. No cabe duda que estos momentos hicieron que ARMY olvide el trago amargo de ver a los chicos perder por segunda ocasión en la categoría Best Pop Duo/Group Performance.

¿Por qué a Taehyung le dicen V?

El idol conoció la fama gracias a BTS, agrupación de la que forma parte desde el 2013.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kim Tae-hyung tenía tres opciones de nombre artístico al momento de entrar a BTS: Six, Lex y V, siendo este último el elegido debido a que la V representa la victoria. Hoy en día, el idol es considerado una estrella a nivel internacional gracias a su talento.

