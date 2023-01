ARMY descubre a los integrantes de BTS que no se bañan

Algunos famosos no tienen problema en pasar varios días sin bañarse, lo anterior aplica para ciertos integrantes de BTS, el grupo de K-Pop masculino que muy pronto estrenará su película BTS Yet To Come in Cinemas en Cinépolis, informó el portal Sensacine.

El reality show RUN BTS regresó al YouTube de BANGTANTV recientemente, un programa donde ARMY puede conocer más detalles sobre sus Bangtan Boys favoritos, así como sus próximos lanzamientos. En esta ocasión, gracias al reality, fue posible descubrir qué tan limpios eran.

La Verdad Noticias te informa que en el último episodio, RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook tuvieron que pasar por un detector de mentiras. Esto para responder a la pregunta de “si se bañaban con frecuencia”. Sus respuestas terminaron por sorprender al fandom de BTS.

Integrantes de BTS que no se bañan

Se reveló que Jin y Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS, son los integrantes de la boyband que menos se bañan. “Creo que Jin puede bañarse una vez a la semana”, comentó Suga en el vídeo.

Durante el episodio de RUN BTS, también mencionarán que V grababa vídeos estando sucio. Por el contrario, RM dijo que se baña luego de ejercitarse, por lo menos tres veces al día, casi como J-Hope, quien se baña dos veces en un día.

ARMY se divirtió mucho con este video, puesto que no conocían esos hábitos en los artistas de “Yet to come”. Lamentablemente, con este video llegamos a una pausa momentánea del canal, porque Jin comenzó su servicio militar.

¿Cuándo sale la película de BTS en cines?

El concierto de "BTS: Yet to come" llegará a cines

Las superestrellas del K-Pop estrenarán BTS: Yet to Come in Cinemas en cines de todo el mundo el 1 de febrero. La preventa en cines de México comienza el martes 10 de enero a las 6:00 PM (CDMX). Se estima que el precio de los boletos para ver a BTS en cines, sea entre 250 a 300 pesos mexicanos.

