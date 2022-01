ARMY de Latinoamérica comparte las canciones que dedicarán a BTS

ARMY de Latinoamérica comparte las canciones que dedicarán a Bangtan Boys

Los fanáticos de BTS son millones de personas a nivel global y de todas las edades, según informó Sónica. Esta comunidad de fans es llamada ARMY, y uno de los fandoms más fieles y cálidos son los ARMY Latinoamérica.

Aunque el grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan no ha podido realizar muchos conciertos en América Latina, no hay duda del gran amor que sienten sus ARMYs latinos. Y es por eso que La Verdad Noticias te comparte una selección de canciones que los fans le podrían dedicar a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Canciones de ARMY Latinoamérica para Bangtan Sonyeondan

Café Tacvba - Quiero Ver: Como informó Sónica, esta canción de Café Tacuba es perfecta para dedicarle al septeto de K-Pop: “Quiero ver tu risa todo el día / Escuchar la melodía de tu voz / Quisiera ser el brillo de tus ojos / El peine que desnuda tu esplendor / La esquina que te ve cuando caminas”, canta Café Tacvba.

Jarabe de Palo - Grita: Una alentadora canción de Jarabe de Palo dice lo siguiente: “Si salgo corriendo / Tú me agarras por el cuello / Y si no te escucho / ¡Grita! / Te tiendo la mano /Tú agarras todo el brazo / Y si quieres más pues”.

Queen - You're My Best Friend: Esta canción de Queen es perfecta para bangtan Sonyeondam en todo sentido. “Ooh, you make me live / Whatever this world can give to me… You're my sunshine and I want you to know / That my feelings are true / I really love you” es lo que Freddie Mercury nos canta en la letra.

De las tres canciones anteriores, ¿cuál es tu favorita? Recuerda que ARMY ha demostrado proteger a sus idols de la misma forma que Bangtan lo ha hecho con su música. En otras noticias, Jimmy Kimmel compara al grupo BTS con el COVID-19 y ARMY lo canceló en redes sociales.

¿Cuál es la página oficial de BTS en YouTube?

Foto: HYBE / Big Hit Music "Bangtan Sonyeondan"

El YouTube oficial del septeto de K-Pop es BANGTAN TV, canal donde comparten videos de entrevistas, detrás de cámaras, coreografías, reality shows, ediciones especiales de sus canciones, invitaciones para ARMY y más contenido de sus futuros proyectos. En otras noticias, BTS cancela su viaje a Estados Unidos, ya que los Premios Grammy 2022 se retrasan.

