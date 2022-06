7 nuevos dramas coreanos que llegan a Netflix y más plataformas este junio

Hay muchas opciones de películas coreanas o dramas coreanos (K-Dramas) para elegir en junio de 2022, con algo para todos los gustos, desde doramas románticos hasta thrillers de acción.

Aquí en La Verdad Noticias, analizamos algunos de los nuevos K-Dramas y películas coreanas más emocionantes que se estrenarán este mes. Anteriormente, informamos de algunos de los mejores dramas coreanos para ver en un fin de semana.

Eve (Estreno: 1 de junio)

"Eve" es uno de los dramas coreanos que estrena este junio 2022

Protagonizada por Seo Ye Ji (conocida por el exitoso K-drama de Netflix It's Okay to Not Be Okay), este melodrama, transmitido por el canal de televisión tvN de Corea del Sur, ve a la hija de un rico "chaebol" (un conglomerado familiar coreano) en el centro de una demanda de divorcio de alto perfil, informó Hankookilbo de Corea del Sur.

El programa, que también está protagonizado por Park Byung-eun (de la exitosa serie de suspenso de zombis Kingdom en Netflix ), ve al personaje de Seo, Rael, ejecutar un plan de venganza cuidadosamente diseñado luego de la impactante muerte de su padre cuando era niño, según Star Today y otros coreanos. medios de comunicación.

Eve estará disponible para transmisión en Rakuten Viki, el mayor servicio de transmisión de contenido asiático en los Estados Unidos.

Why Her (Estreno: 3 de junio)

Foto: Rakuten Viki - "Why Her"

El drama (transmitido por el canal de televisión de Corea del Sur SBS) sigue la historia "agridulce pero conmovedora" de una joven abogada (interpretada por Seo Hyun-jin, vista recientemente en You Are My Spring en Netflix) que aspira a "un tipo equivocado de éxito" debido a las decisiones equivocadas que tomó, describe SBS.

Se las arregla para "modificar su vida" después de enamorarse de un hombre y luego aprende a amarse a sí misma, a quien "nunca antes había amado adecuadamente", dice la red.

La serie también está protagonizada por Huh Joon-ho, el veterano actor coreano conocido más recientemente por la serie Kingdom antes mencionada y Escape from Mogadishu , el thriller de acción política que fue la película inaugural del Festival de Cine Asiático de Nueva York de 2021. Why Her estará disponible en streaming en Rakuten Viki desde el 3 de junio.

Cleaning Up (Estreno: 4 de junio)

Basada en la serie dramática británica del mismo nombre en ITV, Limpieza (transmitida por el canal de Corea del Sur JTBC) ve a tres mujeres limpiadoras que trabajan para una empresa de valores que se sumergen en el mundo del comercio de acciones después de escuchar al azar una pieza de información privilegiada, según informó Sports Today de Corea del Sur.

Los limpiadores son interpretados por las actrices coreanas Yum Jung-ah (de Sky Castle en Netflix), Jun So-min (conocido por varios K-dramas y el famoso programa de variedades coreano Running Man ) y Kim Jae-hwa (quien también protagonizó Escape from Mogadishu).

La serie también presenta a un hombre enigmático y misteriosamente encantador llamado Young-shin (interpretado por Lee Moo-saeng, visto más recientemente en la desgarradora comedia romántica Thirty-Nine y la serie de ciencia ficción The Silent Sea en Netflix) que es un informante en la firma, informó 10 Asia de Corea del Sur.

Broker (Estreno: 8 de junio)

Broker del director japonés Hirokazu Kore-eda, que se estrenó en mayo de 2022 en el 75° Festival de Cine de Cannes, estará disponible en versión general el 8 de junio. La película, que compite por la Palma de Oro en el festival, sigue un viaje de encuentros inesperados en torno a una caja de bebés, donde las madres dejan de forma anónima a los bebés que no pueden criar.

La película está protagonizada por el actor de Parasite, Song Kang-ho (como un corredor de bebés que reubica a bebés abandonados), IU (también conocida como Lee Ji-eun, vista recientemente en Hotel Del Luna en Netflix), así como la coprotagonista de Song de The Host, Bae Doona (visto recientemente en The Silent Sea en Netflix), quien interpreta a un detective que persigue al equipo de corredores de bebés.

Yumi's Cells Temporada 2 (Estreno: 10 de junio)

Visual oficial de Yumi's Cells Temporada 2

Yumi's Cells, el drama romántico basado en una serie de cómics digitales del mismo género disponible en WEBTOON, la plataforma de cómics digitales más grande del mundo, regresa para una segunda temporada.

Protagonizada por Kim Go Eun (mejor conocida por el clásico K-Drama de culto Goblin: The Lonely and Great God, también protagonizada por el actor de Squid Game, Gong Yoo) y Jinyoung de GOT7 y varios K-Dramas, Yumi's Cells analiza la vida de la oficinista Yumi (el personaje de Kim) desde el punto de vista de las células de su cabeza.

El avance de la última temporada retrata un dulce romance en ciernes entre Yumi y su colega Ba-bi (interpretado por Jinyoung). La temporada 2 de Yumi's Cells estará disponible para su transmisión en Rakuten Viki.

La Casa de Papel: Corea (Estreno: 24 de junio)

También conocida como Money Heist: Korea—Joint Economic Area Part 1, es uno de los lanzamientos de K-Drama más esperados de 2022. La Casa de Papel: Corea en Netflix es la nueva versión coreana de la serie española de culto Money Heist.

Siguiendo la misma premisa que el programa original, la serie coreana verá a un equipo de ladrones (incluido Berlin, el segundo al mando del equipo, interpretado por el actor de Squid Game Park Hae-soo) reclutado por el misterioso personaje del Profesor (interpretado por Yoo Ji-tae, conocido por la famosa película coreana Oldboy) para organizar un robo de rehenes sin precedentes.

El último remake tiene lugar en la península de Corea en el contexto de una próxima unificación que vería al Norte y al Sur formar "una unión económica" e implementar el uso de una moneda común, según el último clip teaser del programa.

Decision to Leave (Estreno: 29 de junio)

La nueva película de Park Chan-wook, el visionario director detrás de varias películas coreanas, incluida la ganadora del BAFTA The Handmaiden y Oldboy, se estrenará el 29 de junio, luego de su estreno en el festival de cine de Cannes en mayo de 2022.

La película, protagonizada por la actriz china Tang Wei y Park Hae-il (de The Host y Memories of Murder del director de Parasite Bong Joon-ho), así como Go Kyung-Pyo, visto recientemente en el apasionante drama coreano DP de Netflix en 2021.

La historia sigue a un oficial de policía, que investiga la muerte de un hombre en las montañas, desarrolla sentimientos encontrados de sospecha e interés por la misteriosa esposa del difunto. ¿Cuál de todos los dramas coreanos verás este junio de 2022?

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!