7 ídolos del K-Pop con increíble dualidad

La imagen que dan de sí mismos fuera del escenario es igualmente importante. La capacidad de cambiar de un estado de ánimo a otro, de un concepto a otro, así como de su personaje fuera del escenario a su personaje en el escenario, puede denominarse dualidad de los ídolos del K-Pop.

Algunos ídolos se ven lindos sin importar lo que estén haciendo, y otros se ven sexys sin importar qué. Sin embargo, algunos ídolos tienen esta habilidad mágica estúpida de cambiar como si no fuera gran cosa. En este artículo, enumeraremos algunos de esos ídolos del K-Pop que tienen una dualidad inigualable.

1. NCT Taeyong

Taeyong tiene la personalidad de un cachorro alegre, juguetón e infantil fuera del escenario, pero en el escenario, es un tigre feroz. Taeyong cambia como si no fuera asunto de nadie, y lo hace de manera tan experta que es difícil saber si es la misma persona en el escenario que acabamos de ver haciendo el tonto fuera del escenario.

2. BTS V

V de BTS es otro ídolo de ese tipo cuya dualidad está fuera de las listas, y a menudo también se ha incorporado en las actuaciones. Todos los miembros de BTS muestran una dualidad tan increíble de una canción a la siguiente que los ARMY siempre se quedan queriendo más de esto o aquello.

3. Yuri de Girl's Generation

¿Quién hubiera pensado que alguien tan adorable y peculiar como Yuri se convertiría en una bomba absoluta en el escenario? Yuri de alguna manera se las arregla para verse diferente cada vez que cambia de humor o conceptos, y siempre ha dejado a los fanáticos preguntándose cómo logra tal dualidad.

4. BTS Jimin

El bello, encantador y sexy miembro de BTS, como se llama a sí mismo y está justificado al hacerlo, puede pasar de ser la flor más dulce a la potencia del grupo en el escenario. Incluso cuando está cambiando de canción o tal vez simplemente descansando un poco hablando con los fanáticos antes de una actuación, los fanáticos siempre se divierten con lo rápido que Jimin puede adaptarse a la imagen requerida. De hecho, el rey de la dualidad, Park Jimin.

5. EXO Kai

Kai de EXO / SuperM es un oso de peluche de corazón y un blando por fuera también cuando se relaja con sus miembros o aparece en transmisiones en vivo o programas de variedades. Sin embargo, tan pronto como le dicen que actúe, se transforma en la velocidad de la luz. Cómo un hombre podría encarnar tantos rostros está más allá de nosotros.

6. GOT7 JB

Si bien JB es uno de los miembros más serios y tranquilos del grupo (o eso parece), puede convertirse rápidamente en un coqueteo juguetón o en un actor sexy cuando surja la necesidad, y esa necesidad surge a menudo. Como resultado, los fanáticos pueden ver los muchos lados de JB y lo han aclamado por tener una de las dualidades más asombrosas.

7. MONSTA X Jooheon

No nos creerías sobre esto si no hubieras visto a este increíble e intenso rapero hacer su aegyo. Jooheon es famoso en programas de variedades por su dulce aegyo de azúcar, y no ha podido dejarlo ni siquiera cuando declaró que lo haría. Sin embargo, su personaje en el escenario no es una broma.

Es una fuerza a tener en cuenta en el escenario, lo que hace que su dualidad sea aún más distinta.