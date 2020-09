5 cosas que debes saber sobre Lisa de Blackpink

Lisa de Blackpink se convirtió en un fenómeno aún más viral esta semana cuando un video de ella bailando al ritmo de 6lack y el sencillo de 2019 de Quin "Mushroom Chocolate" con un par de botas de tacón hasta el muslo provocó un divertido desafío de memes en las redes sociales.

Usando capturas de pantalla del clip, todos, desde Dolly Parton y Lil Nas X hasta Stephen Colbert y James Corden, pronto se unieron a la diversión, subtitulando imágenes recortadas de ellos mismos conectados a las envidiables piernas de Lisa con "Did it work?".

Por supuesto, la idol del K-pop es conocida por mucho más que una tendencia en las redes sociales. Blackpink, es uno de los grupos de chicas más populares de la historia de la música, habiendo obtenido cinco éxitos número uno en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard World, incluidos "Boombayah", "Ddu-Du Ddu-Du" y "Kill This Love", así como millones de fanáticos en todo el mundo, su propia portada de Billboard y una colaboración que pronto será lanzada con nada menos que Lady Gaga.

Pasó su entrenamiento de K-pop con gran éxito

A diferencia del concepto estadounidense de fama de la música pop, el proceso de formación para unirse a Blackpink fue riguroso y duró años. Después de audicionar en su Tailandia natal en 2010, Lisa se mudó a Seúl, donde participó en una especie de academia de estrellas del pop organizada por el sello de la banda, YG Entertainment. Entrenando los siete días de la semana durante 12 horas al día junto a aproximadamente dos docenas de otras chicas, Lisa y sus futuras compañeras de banda fueron calificadas en pruebas mensuales sobre sus habilidades de canto, baile y rap.

A pesar de no hablar nada de coreano al llegar a Corea del Sur en 2011, Lisa superó el proceso de capacitación de cinco años, siendo constantemente evaluada en la parte superior de la clase proverbial. "Obtienes una puntuación: A, B, C", le dijo a Billboard sobre la experiencia en la historia de portada de Blackpink en febrero de 2019, antes de que su compañera de banda Jennie interviniera para revelar que "Lisa siempre obtendría A en todo".

Ella es la mejor bailarina del grupo

Entre la base de fans ardientemente leales de Blackpink, conocida como Blinks, Lisa es famosa por sus habilidades de baile. Regularmente sube videos de bailes en solitario a su canal personal de YouTube, incluido su clip generador de memes más reciente, clavando intrincadas coreografías de "Malamente" de Rosalía y "Cravin" de DaniLeigh con partes iguales de arrogancia y garbo.

Ella es un icono de la moda

En enero de 2019, la fotógrafa, diseñadora de moda y directora artística de la marca de lujo francesa Celine Hedi Slimane seleccionó a Lisa como su última musa. La estrella del K-pop se sentó en primera fila en la presentación de la pasarela de Celine durante la Semana de la Moda Masculina de París en junio de 2019, y luego modeló varios looks seleccionados por Slimane durante una visita a la sede de la casa de moda en París. Lisa también usa regularmente la etiqueta tanto en su estilo callejero como durante apariciones promocionales, lo que la lleva a las páginas de Vogue, V Magazine y otras publicaciones de moda prominentes.

Ella es la típica graciosa de la clase en Blackpink... pero también tímida

En un juego de "¿Qué tan bien conoces a tus compañeros de banda?" Durante la sesión de portada de Billboard, los otros miembros de Blackpink nombraron unánimemente a Lisa como la que se avergonzaba a sí misma frente a la persona que le gustaba. "Lisa solo hace muchas bromas; es como una payaso de clase", dijo Rosé. "Sí", estuvo de acuerdo Jennie. "Ella sería la que estaría haciendo bromas, pero cuando la ponemos en aprietos, se pone muy tímida".

Ella es la idol de K-pop más seguida en todas las redes sociales

Con 38.9 millones de seguidores, Lisa sigue siendo la estrella de K-pop más seguida en Instagram. Casualmente, sus compañeros de banda conforman el resto de los cuatro primeros, con Jennie en segundo lugar con 26,1 millones, Rosé en tercer lugar con 23,5 millones y Jisoo en cuarto con 22 millones. La banda también hizo historia en noviembre de 2019 cuando la imagen de su exitoso sencillo "Ddu-Du Ddu-Du" se convirtió en el primer video de K-pop en alcanzar mil millones de visitas en YouTube.