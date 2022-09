5 consejos para vestirte como Rosé de BLACKPINK

Rosé de BLACKPINK no es ajena al brillo y el glamour que conlleva ser una ídolo del K-Pop. Desde su debut, Rosé se ha convertido en una inspiración para muchos cuando se trata de moda, estilos y maquillaje.

De hecho, La Verdad Noticias te comparte que cada una de las integrantes de BLACKPINK tiene sus propios estilos distintivos. Si eres fan del sentido de la moda de Rosé y quieres vestirte como ella sin arruinarte, ¡echa un vistazo a algunos de los artículos imprescindibles en tu armario!

Consejos para vestirte como Rosé de BLACKPINK

Blazer por Rosé en Instagram.

Blazers.

Si has estado siguiendo las redes sociales de Rosé del grupo BLACKPINK, es posible que la hayas visto luciendo un blazer en numerosas ocasiones.

A la musa de Saint Laurent le gusta combinar sus atuendos con blazers, preferiblemente en tonos negros, grises o marrones, que puede cambiar fácilmente para lucir sofisticada o informal con un top corto, una camisa o un bralette.

Rosé de BLACKPINK luciendo un conjunto coincidente.

Co-ords or matching sets (conjuntos coincidentes)

Si no quieres pensar demasiado en qué ponerte para el día, pero aún así quieres lucir a la moda, ¡opta por algunos conjuntos o conjuntos a juego como Rosé! Para Rosé, sus conjuntos suelen consistir en un top corto y una minifalda con una variedad de diseños, ¡desde cuadros escoceses hasta lunares!

Minivestido por Rosé de BLACKPINK.

Mini dress (minivestido)

Sin duda, Rosé tiene unas proporciones deslumbrantes y no tiene miedo de presumirlas cuando puede. Con sus piernas, el elemento básico de Rosé en su armario es un mini vestido.

Rosé tiene minivestidos en varios diseños, desde florales, estampados atrevidos, hasta un simple color sólido. Pero uno de sus favoritos es ese mini vestido negro en el que siempre puedes verla.

Te puede interesar: Lisa de BLACKPINK viaja a la Semana de la Moda de París en su jet privado

Rosé usando zapatos con plataforma.

Platform shoes (zapatos de plataforma)

Rosé ya es bastante alta, especialmente con sus largas piernas. ¡Pero eso no significa que no pueda disfrutar aumentando su altura con unos zapatos de plataforma! Aunque esto no es algo que Rosé use todos los días a menos que esté actuando o en un evento, sigue siendo un estilo divertido para tener en tu guardarropa cuando te sientas un poco extra.

Instagram: @roses_are_rosie "Accesorios dorados"

Gold accessories (accesorios dorados)

A pesar de los diferentes atuendos que usa Rosé de BLACKPINK en desfiles como la MET Gala, una de las cosas que siempre verás en ella son algunos accesorios dorados, que generalmente le encanta combinar con un conjunto negro. Algunos de sus accesorios incluyen anillos, collares, aretes y cinturones de cadena.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram