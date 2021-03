5 Razones por las que el ARMY de BTS está vuelto loco por Jungkook

BTS es una de las bandas de chicos de pop coreano más populares del mundo. Los septetos gobiernan el escenario de la música con su talento. Sin embargo, cada miembro tiene una base de fans separada en especial Jungkook.

Jungkook, que tiene un gran número de seguidores por lo tanto el cantante es amado por los fanáticos por su voz, su apariencia, su dedicación y todo sobre él. La Verdad Noticias trae las cinco razones por las que Jungkook es el favorito de los fanáticos.

Jungkook tiene una voz melodiosa

Jungkook tiene una voz única que enamora a todo el ARMY. Tiene una voz increíble y uno puede distinguir fácilmente que es Jungkook quien está cantando. La mejor parte de su canto es que él mismo disfruta cada momento mientras canta.

Jungkook no es un desertor

Bueno, no hay nada en este mundo que pueda detener a Jungkook. Cuando se le pregunta sobre algo o se le desafía que no puede hacer una cosa en particular, Jungkook toma una decisión y completa esa cosa en particular.

Por ejemplo, cuando Jungkook probó por primera vez para BigHit, le dijeron que su baile no tenía emoción. Pero la cantante no se rindió y viajó a América para aprender a bailar mejor. Dejar de fumar es algo que podemos aprender de él.

Jungkook integrante de BTS.

Jungkook tiene una personalidad encantadora

Quién no se enamora de la personalidad de Jungkook. Tiene un aspecto muy positivo y es un paquete completo.

Su apariencia, su sentido del humor, su lado loco y cada parte de su personalidad es impresionante. El cantante es amado por los fanáticos por su voz, su apariencia, su personalidad y por su dedicación.

El sentido de la moda de Jungkook

No estará mal llamarlo un ícono de la moda de muchos. Sus atuendos siempre han sido impresionantes. Puede verse guapo con cualquier tipo de atuendo y siempre se ve tan cómodo en lo que sea que use, incluso algunas veces luce mejor que la banda de BTS juntos.

La pasión de Jungkook

Jungkook es bastante famoso y talentoso, pero siempre se puede ver que está abierto a mejorarse a sí mismo. En muchas de sus entrevistas de videos, se le ve diciendo que podría haberlo hecho mejor. Bueno, este amor por el trabajo y esta pasión por él lo convierte en el mejor.

