5 K-Dramas recomendados por BTS para que ARMYs los vean

Las recomendaciones de qué K-Dramas ver son parte de la diversión. Después de terminar un drama, pasas al siguiente, pero a veces las opiniones de los fanáticos son importantes para tomar decisiones. El grupo de K-Pop mundialmente famoso BTS ha expresado su amor por ver doramas y ha dado sus recomendaciones aquí y allá

Los favoritos de BTS son los clásicos o algunos de los éxitos más recientes de Netflix. Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre los nuevos K-Dramas en Netflix. Tampoco debemos olvidar que hay más opciones para ver programas de Corea del Sur. Rakuten Viki y Kocowa son algunas de las plataformas de streaming especializadas.

¿Cuál es el dorama favorito de BTS?

J-Hope: Crash Landing on You (Netflix)

Los fanáticos han aprendido mucho sobre BTS de las transmisiones en vivo en la cuenta VLives de la banda, especialmente con respecto a los K-Dramas que les gusta ver.

Según SKPop, J-Hope reveló que su K-Drama favorito fue Crash Landing on You de 2019. No sorprende, ya que el drama coreano es uno de los más populares en la historia de la televisión y un elemento básico entre los fanáticos.

Protagonizó a la pareja casada de la vida real Hyun Bin y Son Ye Jin en los papeles principales. Yoon Se-ri (Hijo) es una heredera chaebol y una mujer de negocios hecha a sí misma.

Pero su familia la ve como una amenaza para hacerse cargo del negocio. Queriendo escapar de la confusión familiar, se lanza en parapente y queda atrapada en una tormenta.

Aterriza en una zona desmilitarizada coreana en Corea del Norte. Se-ri conoce al Capitán Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin), quien decide ayudarla a regresar a casa y evadir el castigo. En el camino, desarrollan un vínculo y comienzan un peligroso romance entre Corea del Norte y Corea del Sur.

RM: Sky Castle y Sweet Home (Netflix)

Al igual que sus fanáticos, BTS está al tanto de los últimos y más comentados K-Dramas. Según Koreaboo, RM es un gran admirador del drama Sky Castle de 2018. Charló con los fanáticos sobre su entusiasmo por el final del K-drama y corrió a casa para verlo. Afortunadamente, no reveló ningún spoiler.

Sky Castle es una cruda historia de engaño, mentiras, familias rotas y poder. El K-Drama mejor calificado en la historia de la televisión por cable analizó más de cerca los deseos materialistas de los ricos y se centró en un grupo de familias en un lujoso edificio residencial.

En el corazón del drama están las matriarcas que no se detendrían ante nada para promover la carrera y la fama de sus maridos. También mueven los hilos para asegurarse de que sus hijos sean élite y tengan todas las oportunidades a su disposición.

En un VLive, RM de BTS les dio a los fanáticos algunas recomendaciones de K-Dramas, libros y música. El ídolo reveló que vio los primeros K-Dramas de Netflix de Song Kang, Sweet Home, y les dijo a los fanáticos que vale la pena verlos.

El drama de 2020 fue uno de los primeros éxitos de Netflix en un drama apocalíptico además de Kingdom. Se centra en el personaje Cha Hyun-soo (Song Kang), quien perdió a su familia y se mudó a un nuevo edificio residencial.

Hyun-soo lucha contra sus oscuros demonios internos, pero se convierte en su mayor fortaleza. De la noche a la mañana, el mundo se sumió en el caos cuando los humanos se convirtieron en horribles monstruos basados en deseos.

Los inquilinos están atrapados en el interior y deben encontrar una manera de mantenerse con vida ya que cualquiera puede volverse. Hyun-soo exhibe todos los signos pero no se convierte en un monstruo. Lucha por mantener su humanidad.

Cuando se confirme la temporada 2 de Sweet Home, es probable que RM se emocione junto con los fanáticos. Por otra parte, antes informamos que Jimin de BTS lanzó una canción original para el K-Drama Our Blues de Netflix.

Jungkook de BTS estuvo viendo el drama "Twenty-Five Twenty-One"

Jungkook: Twenty-Five Twenty-One y Business Proposal (Netflix)

El K-Drama más candente y comentado del año va a Netflix y Twenty-Five Twenty-One de tvN. El actor Kim Tae-ri interpretó a Na Hee-do, una talentosa esgrimista que viaja desde la adolescencia hasta la edad adulta, experimentando el triunfo, la amistad y los primeros amores.

Hee-do conoce a Baek Yi-jin, interpretado por Nam Joo-hyuk. Yi-jin intenta mantener a su familia mientras sigue su propia carrera y se convierte en amigo de Hee-do.

Jungkook de BTS ha expresado previamente su interés en el K-drama y las mismas frustraciones de los fanáticos por la cuestionable historia del drama. Según PinkVilla, Jungook no pudo decidir entre Twenty-Five Twenty-One y Business Proposal.

El drama Business Proposal es una historia de amor entre un jefe y un empleado protagonizada por Ahn Hyo-seop y Kim Se-jeong. Shin Ha-ri (Kim) se hace pasar por su mejor amiga en una cita a ciegas y pronto descubre que es su jefe ejecutivo, Kang Tae-moo (Ahn).

Comienzan una compleja relación falsa que se vuelve genuina. Jungkook no pudo elegir entre ambos K-dramas y eligió “Business Five Proposal One”. ¿Cuál de las recomendaciones de BTS conoces?

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!