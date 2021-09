4 K-Dramas necesarios para los nuevos fanáticos

Aventurarse en el mundo de los dramas coreanos puede resultar intimidante. Con la cultura coreana, el K-Pop y el cine coreano ganando cada vez más popularidad, los K-Dramas también se han beneficiado de ello.

Como cualquier otro programa de televisión, los dramas coreanos vienen en muchos géneros: fantasía, terror, thrillers sobre crímenes y romance ardiente. Con tantos doramas para elegir, ¿por dónde empiezan los nuevos espectadores?

Afortunadamente, muchos K-Dramas se consideran básicos y atraen a los espectadores con sus historias, personajes principales, comedia y un romance que vale la pena.

Espera pasar hasta altas horas de la noche enganchandote con los muchos tropos e historias exitosas que cobran vida en el dorama. A continuación, La Verdad Noticias te comparte una lista de K-Dramas perfectos para convertirte en fanático.

¿Cuáles son los mejores K-Dramas?

Los mejores 4 K-Dramas para que todo fanático comience son: Whats wrong with secretary kim?, Guardian: The Lonely and Great God, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo y The Heirs.

El K-Drama más reconocido de Park Seo Joon: Whats wrong with secretary kim?

Con Park Seo Joon rumbo a Los Ángeles para grabar Captain Marvel 2, él sigue siendo uno de los actores más aclamados de Corea. Park interpretó el papel principal como el vicepresidente del Grupo Yumyeong, Lee Young-Joon en Whats wrong with secretary kim?

Coprotagonizó junto a otro actor veterano, Park Min Young, como Kim Mi-So. El mundo de Young-Joon se pone patas arriba cuando su secretaria de toda la vida, Mi-So, anuncia su dimisión.

El cambio repentino obliga a Young-Joon a ver a Mi-So bajo una luz diferente. Mi-So es buena en su trabajo, demasiado buena, pero se da cuenta de que es hora de finalmente empezar a vivir por sí misma. Para mantener a Mi-So, Young-Joon intenta convertirse en el hombre perfecto para ella y la aflige.

Cada personaje debe enfrentar su trauma infantil pasado mientras se aventuran en un romance digno de rubor. El K-Drama es sinónimo de su historia de amor, escenas de besos y su uso de tropos familiares, como lo explica Screen Rant.

Guardian: The Lonely and Great God, es ampliamente conocido como Goblin.

Es poco probable encontrar un fanático de los dramas coreanos que no haya visto ni escuchado sobre el romance de fantasía Guardian: The Lonely and Great God. El drama de 2017 también es conocido por un nombre mucho más corto, Goblin.

A diferencia de otros K-Dramas, Goblin se convirtió en un fenómeno cultural en Corea del Sur y más aún para los fanáticos de todo el mundo. Muchos medios de comunicación etiquetan el drama como una visita obligada.

El actor de Train to Busan, Gong Yoo, interpreta a Kim Shin. Después de ser acusado de traidor en la dinastía Goryeo, Kim Shin fue condenado a convertirse en un duende inmortal. La única forma de acabar con su inmortalidad es encontrando a su novia, quien le quitará la espada del pecho.

La actriz Kim Go Eun interpreta a Ji Eun-Tak, un alegre estudiante de secundaria cuya vida se entrelaza con Kim Shin. Los fanáticos sentirán una ráfaga de emociones de felicidad, dolor y romance.

Según Soompi , Gong Yo llama a Goblin su papel más profundo. “Lo primero que pensé cuando escuché 'el papel de mi vida' es Goblin . Fue un drama que me permitió mostrar muchas cosas. Como actor pude mostrar varias cosas como seriedad, cariño, tristeza sentimental y comedia”, dijo el actor.

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo tiene un final inesperado.

El K-Drama Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo de 2016 fue considerado un fracaso según las calificaciones. Pero, el drama se convirtió en un elemento básico para los fanáticos cuando se trataba del género romántico histórico.

Basada en una novela china, se hizo conocida por su uso de un fascinante triángulo amoroso, viajes en el tiempo y un final que no se ve a menudo en los K-Dramas. La ídolo del K-Pop convertida en actríz, IU, interpretó el papel de Go Ha-Jin, una mujer de 25 años que vive en el siglo XXI.

Un día se ve transportada en el tiempo al año 941 como una mujer llamada Hae Soo. Pronto se enamora del octavo príncipe, pero siente algo por Wang So, interpretado por Lee Joon-Gi. Wan So es el temible cuarto príncipe que esconde su rostro detrás de una máscara.

A medida que el triángulo amoroso de Hae Soo se complica, se ve envuelta en la política del palacio mientras los príncipes luchan por el trono. Puedes ver el clásico drama Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo en Rakuten Viki.

The Heirs definió el romance adolescente, los chicos malos y el amor complicado.

The Heirs también conocido como Los Herederos, ayudaron a definir muchos tropos que se utilizan a menudo en los K-Dramas. Park Shin Hye interpreta a la protagonista femenina como Cha Eun-Sang. Eun-Sang viaja a los estados para encontrar a su hermana, pero se cruza con Kim Tan, interpretado por Lee Min Ho.

De regreso en Corea, Eun-Sang tiene la oportunidad de asistir a una escuela secundaria privilegiada y de élite. Ella lucha por encajar entre los estudiantes de padres ricos y acomodados. A pesar de estar comprometido, Tan se siente intrigado por Eun-Sang y desarrolla sentimientos.

Su nuevo interés amoroso llama la atención de su antiguo mejor amigo, rival y chico malo de la escuela. Ella queda atrapada en medio de su enemistad y un pequeño triángulo amoroso. Tan y Eun-Sang deben superar sus antecedentes económicos para el amor verdadero.

¿Cuál es el drama coreano más visto?

El Rey: Eterno Monarca es uno de los K-Dramas más vistos

Al momento de redactar este artículo, El Rey: Eterno Monarca, uno de los K-Dramas sobre la realeza que puedes ver ahora en Netflix, es el drama más visto en 2020. Sin embargo, otros K-Dramas como Nevertheless (Aún Así) del año 2021, fueron considerados un programa necesario para todo fanático.

