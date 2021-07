200 ARMY podrán reunirse con BTS a través de Zoom ¿Cómo participar?

La plataforma Weverse anunció el pasado 28 de julio, que el grupo de K-Pop masculino BTS realizará una reunión con 200 fanáticos ARMY. Los fanáticos serán elegidos en un evento especial para celebrar los récords de Bangtan Sonyeondan encabezando el primer lugar en Billboard Hot 100.

En La Verdad Noticias te compartimos los pasos a seguir para participar en el evento virtual, One amazing summer day with ARMY. Sí, leíste bien. El fandom de Bangta Sonyeondan podrá reunirse con los siete idols RM, Suga, J-Hope, Jin, Jimin, V y Jungkook via Zoom.

Recordando que ARMY es tendencia mundial por agradecer a BTS con cada uno de sus logros, ahora llegó el momento de los chicos del K-Pop en crear recuerdos con su fandom. A continuación, te compartimos la fecha de la reunión y la forma para participar.

¿Cuándo es la reunión de BTS y ARMY en Zoom?

Bangtan Sonyeondan formando ARMY en el MV "Butter"

La reunión del grupo Bangtan Sonyeondan, One amazing summer day with ARMY, se realizará el lunes 9 de agosto y se dividirá en 4 sesiones con 50 ARMY cada una. Al momento de redactar este artículo, aún se desconoce la hora del evento. Podrán participar ARMY de todo el mundo y para ser elegido debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener pijama (Es el código de vestimenta que han solicitado). Tener membresía activa en Weverse. Tener una cuenta de Kakao Talk. Realizar la solicitud para ingresar al sorteo.

Para inscribirte al One amazing summer day with ARMY, primero debes ingresar al siguiente enlace de Weverse. Después debes presionar “Aplicar” para completar tu solicitud y de esta forma, la información de tu membresía se ingresará automáticamente.

Pasamos a ingresar tu fecha de nacimiento y tu ID de KakaoTalk (Nota: La selección para el evento no se realiza por orden de llegada). Como tercer paso y después de completar tu solicitud, se te pedirá verificar tu solicitud en “Historial de solicitudes de eventos de Bangtan Sonyeondan”.

Ingresa a Bangtan Sonyeondan Weverse> Haga clic en los puntos triples en la esquina superior derecha> “Historial de aplicaciones de eventos Bangtan Sonyeondan”

Pasos para participar en "One amazing summer day with ARMY"

BTS y ARMY celebran su octavo aniversario con una playlist especial en 2021 y la celebración ahora llegará en Zoom. A continuación, te compartimos el modelo de solicitud para postularte al One amazing summer day with ARMY.

Modelo para "One amazing summer day with ARMY"

Apellido (el mismo que se muestra en su ID / entrada automática). Nombre (el mismo que se muestra en su ID / entrada automática). Información de contacto (entrada automática). Ingresa tu número de teléfono sin guiones. Fecha de nacimiento (la misma que se muestra en su ID / Ejemplo: Año-mes-día / 20130613 / Entrada del usuario). ID de KakaoTalk (ID real que usará para el evento / entrada del usuario). Consentimiento para la recopilación y provisión de información personal por parte de terceros. Verifique la información para asegurarse de que todos los formatos sean correctos, luego presione “Aplicar”.

Periodo de aplicación para el sorteo de Zoom

Foto conceptual de Bangtan Sonyeondan para "Butter"

Primera ronda: del mediodía a las 11.59 p. m. del jueves, 29 de julio de 2021 (KST).

Segunda ronda: del mediodía a las 11.59 p. m. del viernes, 30 de julio de 2021 (KST).

Tercera ronda: del mediodía a las 11.59 p. m. del sábado, 31 de julio de 2021 (KST).

Cuarta ronda: del mediodía a las 11.59 p. m. del domingo, 1 de agosto de 2021 (KST).

Te recordamos que cada ronda de solicitud corresponde a la sesión del evento (Ejemplo: los solicitantes de la 1ra ronda participarán en la 1ra sesión). Además, los ganadores de las cuatro rondas participarán en el evento el mismo día (9 de agosto) y solo podrán ser seleccionados para una sesión.

Sin embargo, si no eres seleccionado para una ronda anterior, puedes solicitar la siguiente ronda. Hay más de 5 razones por las que el ARMY de BTS está emocionado con el evento de Zoom. Una de las razones es la cantidad de 200 ganadores y que habrá 4 sesiones con 50 ARMY para convivir con las estrellas del K-pop.

Para saber si fuiste un ARMY elegido, debes verificar tu estado en el “Historial de solicitudes de eventos de Bangtan Sonyeondan” en Weverse. A continuación, te compartimos los horarios de las cuatro rondas que se realizarán desde julio de 2021.

Primera ronda: 11.00 a. m. del viernes, 30 de julio de 2021 (KST).

Segunda ronda: 11.00 a. m. del sábado, 31 de julio de 2021 (KST).

Tercera ronda: 11.00 a. m. del domingo, 1 de agosto de 2021 (KST).

Cuarta ronda: 11.00 a. m. del lunes, 2 de agosto de 2021 (KST).

Anuncio oficial de Bangtan Sonyeondan vía Weverse

Foto: Bangtan Sonyeondan en Weverse

El anuncio del grupo de Big Hit Music BTS vía Weverse: “Hola. Soy administrador del fanclub de Bangtan Sonyeondan. Permítanos expresar nuestro agradecimiento por su constante apoyo y amor por BTS. Gracias a ARMY, que ha seguido mostrando su amor ilimitado en 2021, estamos reescribiendo la historia”.

“Para compartir esta alegría con ARMY que han hecho posible todo esto, hemos preparado un evento especial para ARMY. One amazing summer day with ARMY (Un día de verano increíble con ARMY)”.

“El verano ya está en marcha y un día especial está programado para comenzar para los chicos que bailaron junto a ARMY bajo el calor del sol cantando de su juventud, los chicos y ARMY que permanecen en el corazón del otro en sus momentos más hermosos en la vida.

"Invitamos a ARMY a una reunión especial en vivo con Bangtan Sonyeondan. Consulte el aviso a continuación para obtener más detalles sobre el evento. Esperamos el gran interés y participación de ARMY”.

¿Cuándo?: lunes 9 de agosto de 2021 (hora por confirmar)

“Este evento incluye cuatro sesiones, cada una en orden durante aproximadamente 30 minutos. Horarios específicos que se anunciarán más adelante. (Los ganadores serán informados individualmente). Este evento se llevará a cabo en línea”.

Código de vestimenta: pijama

Elegibilidad: titulares de la “BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY MEMBERSHIP”.

¿Cómo crear una cuenta en Kakao Talk?

Según información de La República, Kakao” es una aplicación de mensajería similar a WhatsApp que es ampliamente usada en Corea del Sur”. La aplicación existe a nivel mundial y se puede crear una cuenta de forma gratuita. Kakao funciona con un vínculo a tu número de celular. El tutorial fue realizado por Vampz Latinoamerica en YouTube.

¿Cómo obtener membresía de BTS en Weverse?

A continuación, te compartimos un detallado tutorial para obtener membresía de ARMY en Weverse. El tutorial fue realizado por la YouTuber, LorenitaEV. Esta membresía también sirve para identificarte como ARMY o fan de BTS y así no perderte los próximos eventos, descuentos de conciertos o productor que solo pueden tener miembros oficiales.

