10 dramas coreanos cortos y perfectos para ver después del trabajo

Cada vez aparecen más personas que disfrutan un excelente K-Drama. Debido al apego a dramas coreanos, los fanáticos pueden pasar días y noches en maratones de episodios de 60 a 70 minutos que parecen durar una eternidad.

Esto podría volverse un poco agotador con todas esas noches de insomnio viendo tu dorama favorito. Afortunadamente, hay opciones que son más cortas que la duración de un programa típico.

Ya sean episodios menores o un tiempo de ejecución más corto por episodio. La Verdad Noticias te comparte una recomendación de K-Dramas que son breves pero dulces y que puedes ver después del trabajo. De igual forma, aquí puedes leer 5 K-Dramas sobre la realeza que puedes ver ahora en Netflix.

10 dramas coreanos y K-Dramas cortos

Dramas coreanos: Queen Of The Ring (2017)

Queen Of The Ring (2017)

¿Qué pasa si el chico más popular y guapo de tu escuela de repente comienza a prestarte atención después de que te den una reliquia familiar mágica? Esta es la premisa principal detrás de Queen Of The Ring, que juega con el tropo romántico promedio de chica y chico lindo.

Son seis episodios de duración, y el personaje principal comienza a preguntarse si este chico está comenzando a enamorarse de la verdadera ella, o simplemente la ilusión que emite su anillo mágico. Aunque es corta, esta serie es lo suficientemente satisfactoria como otras series de dramas coreanos regulares.

Dramas coreanos: Be Positive (2016)

Be Positive (2016)

Producida por Samsung, esta breve de seis episodios de drama web sigue a un estudiante universitario con especialización en la película, interpretado por nada menos que D.O Kyungsoo de EXO.

El personaje de D.O recibe un premio, pero sigue luchando por conseguir los fondos y otros medios para producir su proyecto cinematográfico. Las cosas también se ponen calientes e incluso más caóticas cuando trae a su ex novia (Chae Seo Jin) para que interprete al personaje principal.

Incluso si la serie es muy ligera, los fanáticos consideran que este es uno de los papeles más singulares de Kyungsoo, ya que aquí puede mostrar sus dotes de comedia, ¡una visita obligada para los EXO-L¡ Anteriormente informamos, que D.O de EXO enamora con dulce voz en su esperado debut en solitario.

Dramas coreanos: 7 First Kisses (2016)

7 First Kisses (2016)

Ttoda esta serie web es básicamente solo un gran anuncio para las tiendas Lotte Duty Free, pero está demasiado llena de estrellas para ignorarlo. ¿Quién no querría ver algo que tiene a Lee Jong Suk, Ji Chang Wook, Lee Min Ho, y otras celebridades coreanas hermosas en un espectáculo?

7 First Kisses sigue a una empleada de Lotte Duty Free que nunca ha estado en una relación antes, y ella puede elegir entre siete hombres impresionantes gracias a la ayuda de la diosa de las citas. Es una serie rápida de ocho episodios que está llena de fanservice y tropos cursis de dramas coreanos, pero hace el gran trabajo.

Dramas coreanos: Splash, Splash, Love (2015)

Splash, Splash, Love (2015)

Hay un puñado de K-Dramas de viajes en el tiempo y de la era de Joseon, pero Splash, Splash, Love es probablemente uno de los mejores gracias a su comedia y su salubridad general.

Kim Seulgi interpreta a una estudiante de secundaria que se transporta a la era de Joseon cuando tropieza con un charco. Allí, conoce al rey Lee Do y le enseña matemáticas y ciencias mientras se disfraza de eunuco.

Ensues Hilarity gracias a grandes actuaciones y la química entre la actriz principal y Yoon Doojoon. Debido a que este dorama de dos episodios es tan bueno, definitivamente desearás que sea más largo.

Dramas coreanos: The Boy Next Door (2017)

The Boy Next Door (2017)

¿Quieres una comedia y un drama sobre la vida? Dale una oportunidad a The Boy Next Door, que cuenta la historia de dos vecinos con una tensión ligeramente graciosa, involuntaria (e incluso romántica).

Debido a ciertas circunstancias, ambos chicos terminan viviendo juntos, lo que lleva a situaciones aún más divertidas que no parecen ser lo que realmente son. ¡A los espectadores de BL probablemente les encantaría este!

Otra ventaja es que está protagonizada por Choi Woo Shik del filme ganador al Oscar, Parásitos. Sumando un gran ritmo de comedia, junto con el también actor Jang Yong Ki, The Boy Next Door es simplemente perfecto.

Dramas coreanos: WEDNESDAY 3:30 PM (2017)

WEDNESDAY 3:30 PM (2017)

WEDNESDAY 3:30 PM sigue a una chica (Jin Ki Joo) que es trágicamente abandonada por su novio de toda la vida. Ella lanza un complot para recuperarlo poniéndolo celoso y fabricando publicaciones en las redes sociales con otro chico, que resulta ser su muy guapo mejor amigo de la infancia interpretado por Lee Hongbin, antes del grupo de K-Pop VIXX.

Ella publica publicaciones todos los miércoles a las 3:30 pm (de ahí el título) y las chispas comienzan a volar cuando la pareja comienza a vivir junta bajo el mismo techo. Puedes ver WEDNESDAY 3:30 PM en la plataforma Viki.

Dramas coreanos: Page Turner (2016)

Page Turner (2016)

Este especial de tres episodios de KBS mezcla drama, comedia, romance y música, todo en un paquete pintoresco pero dulce. Protagonizada por Kim So Hyun, Ji Soo y Shin Jae Ha, el dorama Page Turner gira en torno a un prodigio del piano que de repente se queda ciego después de un accidente.

Se recupera con la ayuda de sus compañeros de clase, incluido un rival de la escuela con el que ha estado compitiendo durante más tiempo. Es una mirada interesante al mundo de los estudiantes de piano y tiene un triángulo amoroso en el que también puedes sumergirte. El especial fue un éxito en Corea del Sur y fue visto por cientos de miles de personas cuando salió al aire.

Dramas coreanos: The Witch's Diner (2021)

The Witch's Diner (2021)

The Witch's Diner acaba de terminar este agosto. Sigue un misterioso restaurante visitado por personas que necesitan ayuda desesperada que solo la magia puede resolver, y los extraños empleados que dirigen el establecimiento. ¡Los amantes de la fantasía oscura adorarán este K-Drama!

Si estás en lo alto de Nevertheless, y quieres un poco más del dulce Chae Jong Hyeop en tu vida, esta serie es una visita obligada. Aunque el drama es un poco más largo que los de la lista, con los habituales 40-50 minutos por episodio, solo tiene ocho episodios en su lista, ¡así que podrás terminarlo en menos de un día!

Te recordamos que Nevertheless filtra fotos de Song Kang y Han So Hee rumbo al episodio 10 y es uno de los dramas coreanos más populares de 2021. Lamentablemente, Netflix Latinoamérica aún no anuncia fecha de estreno al momento de redactar este artículo.

Dramas coreanos: Love Playlist (2017)

Love Playlist (2017)

Si estás familiarizado con el mundo de los dramas y series web coreanas, ¡definitivamente sabes que Love Playlist es uno de los elementos básicos del género! Consistió en episodios de cinco minutos, cuatro temporadas y se desarrolló de 2017 a 2019.

La trama es simple y se centra en un grupo de estudiantes universitarios mientras atraviesan los problemas y las alegrías de la vida, desde el estrés escolar hasta las citas. Es un web drama ligero que hará que quieras ver un episodio tras otro, ya que cada uno es muy corto! Entonces eventualmente entenderás por qué este drama web fue un éxito en Corea del Sur.

Dramas coreanos: Sweet Revenge (2017)

Sweet Revenge (2017)

Sweet Revenge es básicamente Death Note, pero hazlo K-Drama y 10 veces más apto para menores de edad. Aquí, una joven estudiante se topa con una nueva aplicación en su teléfono que dice que puede vengarse de quien quiera siempre que escriba su nombre en ella.

El caos sobreviene cuando intenta perseguir a los matones en su escuela secundaria, y se encuentra aún más en celo cuando se mete en un triángulo amoroso con los nuevos hermanos que se mudaron a la ciudad.

Este drama también fue popular entre los fanáticos de ASTRO ya que Cha Eun Woo también está en él. Anteriormente, informamos que Cha Eun Woo de ASTRO enamora con fotos conceptuales de Switch On y también puedes verlo en doramas como True Beauty y Rookie Historian Goo Hae Ryung.

¿Cómo buscar dramas coreanos en Netflix?

Captura de pantalla "dramas coreanos" en Netflix

Para buscar dramas coreanos en Netflix debes ingresar a la aplicación o página de streaming y escribir 5685 para “películas coreanas”, 10398 para “cine japonés”, 3960 para “cine chino”, 9196 para “películas del sudeste asiático” o bien 67879 para “programas de televisión coreanos”.

