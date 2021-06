10 actores de dramas coreanos que también son talentosos cantantes

A muchos de estos actores de dramas coreanos los hemos visto protagonizar en muchas series y ninguno decepcionó a sus fanáticos. Un ejemplo es el capitán de Crash Landing On You, Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin), quien nos dejó sin aliento con esos giros de suspenso que inducen a la adrenalina.

Los fanáticos de K-Drama también se quedaron boquiabiertos con cada truco que hizo Ji Chang Wook en la serie de acción Healer y K2. Park Sae-royi (Park Seo-joon) nos inspiró a perseverar en la vida en la serie Itaewon Class y también capturó nuestros corazones en What's Wrong with Secretary Kim.

Seo In Guk nos rompió el corazón en The Smile Has Left Your Eyes y mantenemos los dedos cruzados para no llorar en el próximo final de Doom at Your Service. La actriz surcoreana Kim Go Eun nos hizo enamorarnos una y otra vez en Guardian: The Lonely and Great God.

Además, ¿quién podría olvidar el personaje burbujeante de Park Jin-joo en It's Okay to Not Be Okay? Sin duda, han dominado su oficio a lo largo de los años, pero lo que más nos sorprende es que también han sido bendecidos con voces angelicales como Jimin de BTS. En caso de que aún no los hayas escuchado cantar, en La Verdad Noticias compilamos algunos clips que muestran cuán talentosos son estos artistas.

1 - Jo Jung Suk de Hospital Playlist

Dramas Coreanos: Jo Jung Suk

Al igual que su papel de Lee Ik Jun, un ingenioso profesor asistente de cirugía general en el exitoso K-Drama Hospital Playlist, él también es el vocalista de su banda de cinco integrantes,

El actor Jo Jung Suk, es una estrella de rock versátil también. Algunos de sus videos más vistos son sus versiones de My Sacrifice de Creed y la versión coreana de This is the Moment. Está casado con la cantante surcoreana Gummy y el año pasado, la pareja dio la bienvenida a su primogénito.

2 - Kim Go Eun de Goblin

Dramas Coreanos: Kim Go Eun

Esta graduada de la Universidad Nacional de las Artes de Corea, había estado soñando con convertirse en cineasta. Poco sabía ella que actuaría frente a la cámara y eventualmente se convertiría en parte (y protagonista) del quinto drama coreano mejor calificado en la historia de la televisión, Guardian: The Lonely and Great God (Goblin).

Los fanáticos, sin embargo, aplaudieron cuando vieron una publicación tímida de Kim Go Eun en su Instagram, cantando con franqueza Someone Like You de Adele. Ella es demasiado adorable.

3 - Seo In Guk de Doom At Your Service

Dramas Coreanos: Seo In Guk

Este talentoso actor de dramas coreanos, nos rompió el corazón demasiadas veces con sus dramas conmovedores como The Smile Has Left Your Eyes así como la serie en curso, Doom At Your Service. Y mientras sigue haciéndonos llorar, también sigue impresionándonos con su hermosa voz.

Su sencillo más reciente titulado Distant Fate fue lanzado el 22 de junio de 2021, una pieza desgarradora que forma parte de la banda sonora original de Doom at Your Service. En 2012, grabó dos sencillos para la banda sonora de Contéstame 1997, All for You y Just the Way We Love.

Seo In Guk toca el piano, la guitarra y sorprende a sus seguidores con un popurrí de canciones en inglés durante encuentros de fans de vez en cuando. Nos hizo desmayar con su versión de All of Me de John Legend, Home de Michael Bublé y Just Once de James Ingram.

4 - Park Jin Joo de Jealousy Incarnate

Dramas Coreanos: Park Jin Joo

¿Recuerdan a Yoo Seung-jae, el director de arte de SangsangESang Publishing Company que ayuda a Sang-in (Kim Joo-hun) en K-Drama It's Okay to Not Be Okay, protagonizada por Kim Soo-hyun y Seo Ye-ji? Esa es ella, cantando How Far I'll Go de la película de aventuras musicales animadas por computadora en 3D de Disney, Moana.

5 - Hyun Bin de Crash Landing On You

Dramas Coreanos: Hyun Bin

¿Qué harás si Hyun Bin, nuestro querido Capitán Ri, te ofrece una serenata con una canción sincera como Shallow de Bradley Cooper en una fría noche estrellada? Tras este dorama, Hyun Bin siguió respaldando marcas filipinas como Smart y Bench, sigue haciendo que nuestros corazones latan más rápido que nunca.

6 - Ji Chang Wook de Healer

Dramas Coreanos: Ji Chang Wook

Otro patrocinador de la marca de ropa filipina, el actor surcoreano de K-Drama Ji Chang Wook nos dejó boquiabiertos con sus acrobacias asombrosas en Healer mientras jugaba junto a Park Min-young (What's Wrong with Secretary Kim).

Pero cuán fuertes son sus patadas y golpes, también lo es su voz profunda. A través de los años, grabó bandas sonoras originales para la mayoría de sus dramas como Fill Up (Five Fingers, 2012), To the Butterfly (Empress Ki , 2014), I Will Protect You (Healer, 2015) y Cuando el amor pasa (Melting Me Softly, 2019).

7 - Kang Ha Neul en When the Camellia Blooms

Dramas Coreanos: Kang Ha Neul

El ganador a Mejor Actor en 56th Baeksang Arts Awards, Kang Ha Neul, quien interpretó a un oficial de policía en el drama When the Camellia Blooms, es uno de los actores surcoreanos que puede hablar y cantar en inglés.

En Youtube, los clips de él cantando Can You Feel Tonight de Elton John alcanzaron más de 100.000 reproducciones en todo el mundo. Uno de sus nuevos dramas coreanos es Waiting For Rain.

8 - Gong Yoo de Goblin

Dramas Coreanos: Gong Yoo

Gong Yoo es el actor surcoreano que destrozó nuestros corazones en el famoso drama Guardian: The Lonely and Great God (Goblin) y posee una voz versátil perfecta para las baladas de Eric Benet, las canciones pop de Jason Mraz y muchas más.

9 - Park Seo Joon de Itaewon Class

Dramas Coreanos: Park Seo Joon

Mejor conocido por sus papeles en los dramas televisivos Fight for My Way, What's Wrong with Secretary Kim e Itaewon Class, este galán de 32 años también se ha hecho popular por grabar bandas sonoras originales como New Dreaming (Dream High 2 , 2012), Come Into My Heart (A Witch's Love, 2014).

Letting You Go (Kill Me, Heal Me, 2015), Long Way (She Was Pretty, 2015) y Our Tears (Hwarang: The Poet Warrior Youth, 2017). Estamos ansiosos por volver a verlo en la pantalla grande en sus próximas películas. Además, Park Seo Joon es el actor que aparecerá en Capitana Marvel 2.

10 - Park Bo Gum de Contéstame 1988

Dramas Coreanos: Park Bo Gum

En junio de 2019, Park Bo Gum visitó Filipinas como parte de su gira por Asia y sorprendió a sus fans con una canción filipina titulada Nasa Iyo Na Ang Lahat, original de Daniel Padilla, así como la versión de Gary Valenciano de Steven Curtis Chapman, I Will Be Here.

Este actor multilingüe, que canta coreano, japonés e inglés, también protagonizó el K-Drama Contéstame 1888, Encounter con Song Hye-kyo (Descendants of the Sun), Record of Youth con Park So Dam (Parásitos) y el fenomenal Love in the Moonlight con Kim Yoo Jung. ¡qué piensas de estos actores de dramas coreanos?

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Annyeong!