Jimin deslumbra en una sesión de karaoke dentro de un automóvil

Imagina tu domingo perfecto, vas a hacer un largo viaje en auto con Jin y Jimin de BTS cantando algunas voces crudas en una sesión improvisada de karaoke en el auto. Sí, así es como se ve un finde semana perfecto perfecto y los miembros de BTS, Jin y Jimin, hicieron precisamente eso.

Jin y Jimin subieron varios videos de ellos improvisando en su álbum BE y Map Of the Soul: 7 y sus pistas que rompieron las listas de éxitos los cuales fueron descargados por sus distintos clubes de fans de la red y subidos desde otras cuentas.

Jimin cantando a su muy estilo

En el primer video, están cantando la canción pop-disco de gran éxito, Dynamite . Jimin está grabando el karaoke del coche, mientras Jin conduce. En el siguiente video, Jinmin canta una hermosa interpretación de Blue & Grey , una canción escrita por Tae, que originalmente se suponía que era parte de su mixtape en solitario, KTH1.

Jimin y Jin cantaron el dueto perfecto de la canción solista de Jin, Moon. La siguiente es la pista de tapping, Telepathy. Jimin, cautiva a ARMY con una increíble actuación en vivo de su canción en solitario, Filter, con Jin rápidamente uniéndose a él para un divertido dueto. A continuación, reconfortan a ARMY con la relajante canción principal, Life Goes On .

Finalmente, se atascan para enfermar, poniendo fin a su increíble sesión de karaoke en el coche. Los videos llevan más de 4 millones de reproducciones, no cabe duda que los integrantes de la agrupación BTS son totalmente famosos.

Mientras tanto, el 25 de marzo, BTS lanzó sorpresas gemelas para ARMY. El primero es el nuevo teaser de Film Out OST compuesto por Jungkook, en colaboración con la banda de rock japonesa Back Number. El segundo es el lanzamiento de su álbum japonés, BTS, The Best. BTS, The Best tiene 23 pistas. Film Out está listo para lanzarse el 2 de abril al mediodía KST.

