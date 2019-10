"Wrinkles The Clown" el payaso que asusta a niños desobedientes (INSÓLITO)

Pennywise nos hizo recordar por qué los payasos son las criaturas más terribles sobre la tierra y, para terminar de reforzar la teoría de que no debes confiar en ellos, en el mundo real hay varias historias de payasos que son mucho más aterradores que el de Stephen King. De todos ellos Wrinkles es el peor (y un documental sobre su historia acaba de salir).

Wrinkles The Clown.

Los payasos son muy tenebrosos, el maquillaje que usan debe lograr que los niños se rían al verlos, pero, hay algo en esa sonrisa congelada que nos hace sentir inquietos y al borde de un ataque de pánico cada vez que los vemos, ese elemento ridículo puede ser también muy amenazador, en especial después de escuchar historias como la de John Wayne Gacy, el asesino serial que se vestía de payaso para atacar a sus víctimas, o los payasos locos de Estados Unidos que se escondían en el bosque, afuera de las ventanas, para asustar a la gente.

Pennywise no es el pero, tal vez por que sabemos que no es real, Wrinkles the Clown es mucho más tenebroso y la peor parte de su reinado del terror es que son los mismos papás los que lo “invocan” para asustar a los niños que se portan mal.

No, esta no es una leyenda urbana, un mito o una historia de terror para asustar a los niños. Wrinkles existe realmente, es un hombre de Florida, que ha sido contratado durante años para ponerse el disfraz de payaso más aterrador de la historia de la humanidad, ir a las casas de los niños rebeldes, groseros o maleducados y darles el peor susto de su vida.

Por unos cientos de dólares, Wrinkles se presenta, casi como Pennywise, desde la oscuridad, en las ventanas o en los rincones oscuros para enseñarle una lección a los niños, mientras los papás observan desde la distancia.

Wrinkles es una celebridad, y hay algunas celebridades entre sus clientes, sus videos han acumulado millones de likes y los niños hasta se retan entre ellos para llamarlo y contratar sus servicios. Wrinkles saltó a la fama en medio de las historias de payasos que se llevaban a los niños al bosque usando dulces o juguetes para convencerlos y, para los niños que no sabían que sus papás estaban detrás de esos sustos virales, Wrinkles se convirtió en una figura misteriosa que, al igual que Bloody Mary en el espejo, aparecía para torturarlos.

Han pasado algunos años desde la locura de los payasos, pero Wrinkles sigue siendo una leyenda y aunque el mismo se describe como “solo un viejo con demasiado tiempo en las manos”, su historia sigue causándole pesadillas a muchos.

Así como la amenaza de “voy a hablarle a la policía para que venga por ti”, la idea de que Wrinkles se aparezca es suficiente para hacer que los niños se comporten.

Wrinkles hace fiestas infantiles y otros eventos, pero, por las noches (o en el momento en el que los papás se lo pidan) se aparece para sacarle un susto de muerte a los niños que simplemente no se comportan. Se dice que Wrinkles tiene lista de espera de meses u que incluso hay celebridades que pagan cientos de dólares por sus servicios.

Este payaso es en realidad un veterano de más de 60 años, que usa una máscara con ojos negros y arrugas, lo que le da una apariencia fantasmal y amenazadora, usa un overol de puntos y suele llevar globos coloridos en las manos, y, según los reportes, hasta ha hecho que los niños corran aterrorizados y llorando a esconderse en el primer lugar que encuentren.

Wrinkles, quien ahora está por estrenar su propio documental sobre su historia, recuerda que, en una ocasión, una señora lo contrató para asustar a su hijo de 12 años, pero el niño quedó tan asustado que se petrificó al verlo y comenzó a llorar en frente de sus amigos días después, la mujer lo llamó para agradecerle por haber “corregido” a su hijo.

Pennywise no es tan “altruista” como Wrinkles. Este payaso de Florida no quiere matar a nadie, pero es lo suficientemente aterrador como para que hasta los adultos salgan huyendo al verlo acercarse.

