¡WTF¡ vaca muere por ACOSO SEXUAL de un BURRO (VIRAL)

Y si pensabas que solo en el mundo de un humano existían las violaciones, grave equivocación, ya que en el mundo de los animales también existe el acoso sexual.

Lo anterior le ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, ya que un un habitante de localidad gaditana de San Roque asegura que una de sus vacas murió al intentar ser ultrajada y sodomizada por un burro que ya tenia varias semanas de mirarla con malas intenciones.

Esta noticia se ha hecho viral cuando el sujeto comentó para uno de los periódicos locales que el asno se había metido a su pequeño rancho para intentar abusar sexualmente de la vaca, misma que intentó escapar del burro que al parecer andaba calenturiento, cayó en un pequeño barranco y perdió la vida de manera instantánea.

De acuerdo con la historia que el “viudo” (propietario) de la vaca comentó a los medios locales y a las autoridades que el ayuntamiento de la localidad en la que el animal residía no hizo nada al respecto ya que señalaron que la vaca fue quien se le insinuó al burro.

José Lara, quien fue parte de la pérdida de la vaca explicó lo siguiente:

"se trata de un burro joven, con mucha fuerza, y claro, al salir la vaca completamente desnuda, con las tetas al aire, pues igual el animal se salió de madre y embistió".

Por su parte las autoridades de las localidad de San Roque dijeron que iniciarán una carpeta de investigación para saber si realmente el asno acosaba sexualmente a la vaca.

Los anterior ha dado mucho de qué hablar a través de las plataformas de internet ya que no que han comentado que la noticia es falsa pues un burro no se puede sentir atraído por una vaca, aunque para ser sinceros, creo que en algo estamos muy seguros “para el amor no hay distinciones”

