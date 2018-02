Viajero del tiempo dice venir del 2030 y pasa el detector de mentiras

Un "viajero del tiempo" indicó ser del futuro y pasó con éxito una prueba de detector de mentiras después de afirmar que Donald Trump será reelegido, la Inteligencia Artificial asumirá el control, la robótica de “Google Glass-style” se extenderá, y que la tecnología hará que las casas se mantengan de forma autónoma.

El joven dice llamarse Noah y ha impactado a todos al aprobar el detector de mentiras tras hacer sus sorprendentes revelaciones, ya que asegura que viene del año 2030.

A través de un video de YouTube publicado por el canal Apex TV, dedicado a temas paranormales, el hombre, cuya cara y voz fueron distorsionados para ocultar su identidad, afirma que ha arriesgado su vida para viajar en el tiempo.

El portal Dailymail informó que la misión del viajero es contarle a la humanidad actual los sucesos que acontecerán en los próximos años para prepararnos.

Este chico realmente realizó muchas predicciones pues dijo que el Bitcoin será muy popular, pero que todavía existirán las monedas y billetes como los conocemos ahora.

También, Noah dijo que los humanos llegarán a Marte en 2028 y, ese mismo año, se descubrirá el viaje en el tiempo.

Habrá también un avance más en los smartphones, ya que señala que serán la mayor tendencia del mundo además de ser holográficos.

Los autos eléctricos podrán viajar tan rápido como los de diesel y se curarán muchas formas de cáncer.

Y aunque todo esto parezca y suene como a una gran mentira, Noah afirma que tiene “pruebas sólidas” para respaldar sus predicciones, pero no está seguro de poder decirlo, porque menciona que podría causar una paradoja.

Cuando la entrevista en la que hace las predicciones comienza, a Noah se le hace una simple pregunta:

Él responde con un sí y la palabra “VERDADERO” aparece en grandes letras verdes superpuestas en el video.

"Año 2018, he retrocedido en el tiempo 12 años. No sé la hora, mi reloj ha dejado de funcionar debido a las fluctuaciones del viaje temporal. Tengo 50 años.

Según la época a la que me he trasladado debería tener 38, pero en realidad aparento 25: la droga rejuvenecedora que tomé antes de viajar ha surtido el efecto esperado. Ahora me toca alertar a la humanidad del peligro al que se enfrenta”.