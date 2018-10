Va al doctor por cansancio y los médicos le dicen que morirá en pocos días

Una joven de Estados Unidos fue al doctor porque sentía cansancio, creyó que se debía a estrés laboral o envejecimiento a pesar de tener 30 años, sin embargo los médicos le dijeron que le quedaban pocos días de vida

La joven menciono que le salía sangre en las encías, pero ellas creía que se debía al cepillo de dientes, también indicó que su orina era más oscura de lo habitual, pero lo adjudico a la poca cantidad de agua que tomaba durante el día.

Sin embargo cuando fue al doctor y le hicieron análisis, los doctores le dijeron que su hígado no estaba funcionando bien, después de unas horas su piel se empezó a tornar amarilla.

"Sufría altos niveles de enzimas. Cuando el médico me examinó, me dijo que tenía que ser ingresada en el hospital y que me iba a morir el fin de semana"