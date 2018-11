VÍDEO: Presentador continua tranquilamente la transmisión aun con fuerte sismo

En redes sociales un presentador de China se ha hecho viral, luego que empezó a circular un vídeo donde el hombre continúa tranquilamente la transmisión del programa a pesar que en ese momento se estaba presentando un sismo en China.

En la provincia de Sichuan el 31 de octubre un sismo de 5.1 grados hizo temblar la región, a pesar de esto, el presentador se mantuvo tranquilo y en vez de correr a resguardarse el decidió continuar con la transmisión.

"Esperen, esperen, que no cunda el pánico; terminemos la transmisión"

Fueron las palabras que He Kun les dice calmadamente a sus compañeros, que se encontraban asustados ante el temblor de la tierra, para que no interrumpieran la transmisión del programa.

Sin embargo, después el presentador de China se disculpó, diciéndole a los televidentes que las personas siempre deben dejar todo lo que están haciendo antes situaciones así y tratar de mantenerse a salvo durante los terremotos.

Y es que muchos usuarios en redes se preguntan si el joven fue demasiado profesional para continuar su trabajo, o en verdad no visualizó las consecuencias de lo que estaba pasando, pues aunque el sismo no trajo problemas en el set de grabación, vaya que pudieron lamentar el no haberse resguardado.