VIDEO: Pitbull sorprende a surfista, lo ataca y le desgarra el brazo

Nuevamente los pitbull causan controversia, esto tras virilizarse unas imágenes donde un surfista es atacado mientras se deslizaban por las Costas de Argentina.

Se informó que Gustavo Cerviño, se encontraba en una playa de la localidad San Clemente del Tuyú, practicando kitesurfing, una modalidad del surf en la que se utiliza una tabla empujada por una cometa de tracción, sin embargo de la nada un perro que se encontraba en la orilla lo alcanzó y lo atacó aferrándose a uno de sus brazos.

En una entrevista hecha por medios locales el surfista comentó que escucho los ladridos del animal, sin embargo no les prestó importancia.

Tras el brutal ataque el hombre tuvo una herida de gran profundidad en el brazo izquierdo, por lo que necesitó 18 puntos de sutura.

“Tuve que abrirle la boca con la otra mano para que me dejara. Después de eso, me tiró un tarascón al cuello. Si me hubiera agarrado, no contaría el cuento”