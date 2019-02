VIDEO: Mujer se somete a una liposucción y sale con una nariz nueva por error médico

Una mujer residente de Estados Unidos se sometió a una liposucción en Perú, sin embargo por una equivocación el doctor en vez de realizar la operación solicitada le hizo una rinoplastia.

En un video la mujer explica el proceso al que se sometió hace más de 20 años, ella indicó que luego de sufrir burlas por parte de sus compañeros decidió hacerse una reducción del estómago y planeaba hacerlo cuando viajo a Perú para visitar a su familia.

La operación además se le haría con un doctor que “era muy famoso”, sin embargo, las cosas no resultaron como ella había planeado, pues tras una negligencia médica despertó con una nariz nueva.

"Me reuní con el doctor, me dijo que el procedimiento era bastante simple y podríamos hacerlo al día siguiente. Cuando desperté, descubrí que la operación la hizo en la nariz y tras confrontarlo este me dijo que lo había hecho 'como un favor' lo cual me enfureció"