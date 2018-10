VÍDEO: Mujer asegura que los duendes existen y le hacían el amor “bien bonito”

Concepción es una mujer que asegura que los duendes si existen, pero no solo eso, sino que un duende le hacia el amor “bien bonito”

La mujer relata cómo fue su supuesta experiencia con un duende, la señora es originaria de Tecomán, Colima y asegura que en realidad que estos pequeños seres existen.

Ella menciona que oía hablar de los duendes que vivían en un árbol cerca de su casa, pero no creía en ellos, sin embargo, cuando un duende acudió a su casa a media noche para hacerle el amor empezó a creer en ellos

Ella no comprendía lo que pasaba, pues aseguraba que su esposo y ella dormía en camas separadas, y alguien le hacia el amor mientras dormía, la señora le preguntó a su esposo como habían tenido relaciones sin que él la despertara y su esposo le respondió que no había sido él.

La señora según su relato entendió que era un duende quien le hacía el amor.

“Un duende ya me había hecho el amor y que bonito sentía”

“Le pregunte a mi esposo: ‘¿A qué hora fuiste a mi cuarto hacerme el amor? ´ Y me dijo que estoy loca. Y le dije, ‘es que un duende vino a hacerme el amor’”

La mujer asegura que su esposo no le creyó al principio, pero que una noche vio a un “monito” bajando de un guanabo y empezó a creer en que ella le decía la verdad.

Por tal motivo es que la mujer asegura que los duendes si existen. La mujer fue cuestionada sobre si no despertó cuando le hacían el amor, y ella comentó que no era necesario, pero esta segura que alguien le hacia el amor porque sentía “mojado”

"Si existen los duendes, no crean que no. Yo siempre supe que no fue un sueño. Sentí 'lo mojado'. La verdad es que sí existen"