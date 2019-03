VIDEO: Joven que cayó de juego en Six Flags aparece... ¡con las piernas rotas!

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, publicó en sus redes sociales un video en donde aparece Carlos Joel Garza Marines, quien hace un par de días cayó de la Rueda India en Six Flags, CDMX.

"Es el joven Carlos Joel Garza Marines, que cayó de 10 metro en un juego de Six Flags", acompañó con un mensaje el video publicado en sus redes sociales.

Joven que cayó de juego en Six Flags aparece

El joven de 15 años de edad, agradeció en dicho video al diputado Fernández Noroña, afirmó que quiere conocerlo para agradecerle todo su apoyo.

"Gracias diputado Gerardo Fernández Noroña, quisiera saludarlo personalmente para conocerlo y agradecerle por todo lo que ha estado haciendo",

"En serio me ayudó bastante, en tiempos difíciles en los que me sentía mal me dio las fuerzas, me dio la capacidad para poder salir adelante. En serio estoy muy agradecido, yo y toda mi familia", finalizó el joven.

Six Flags respondió

En un post aclaratorio compartido en sus redes sociales, Six Flags confirmó que sí hubo un accidente y comunicaron que el joven no respetó las reglas de seguridad.

"En violación a las advertencias de seguridad del parque y a las reglas del juego, deliberadamente escaló por encima del barandal de protección de la góndola de la rueda de la fortuna y saltó de una altura considerable mientras el juego estaba en funcionamiento"

