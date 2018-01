Una familia intenta liberar una ardilla

Una familia intenta liberar una ardilla y nada sale como lo esperaban, como se aprecia en un video grabado en Collierville, en el estado Tennessee.

La familia recogió a una ardilla herida y después de días y días de tratamiento estaba lista para ser liberada, pero nada sale como lo esperaban.

En la grabación se ve que la familia intenta liberar a la ardilla sobre el tronco de un árbol e intenta subir de manera insegura, sin embargo un gato naranja aparece de la nada y la atrapa con la boca. El video se detiene en medio de los gritos de la mujer que graba la escena.

"No teníamos ni idea de que nuestro gato Tom estaba fuera durante el proceso de liberación", comentó la mujer. Asimismo, añade que el felino no mató la ardilla, sino que la dejó cerca de la puerta. El animal murió días después, pero la mujer dice que fue por su enfermedad inicial y no por ataque del gato.