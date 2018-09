Trabajadores se graban en la cocina escupiendo en la pizza de los clientes

En una cafetería ubicada en el estadio de béisbol Comerica Park en Detroit, Míchigan, un empleado escupió descaradamente sobre una pizza que se encontraba preparando.

En una grabación compartida y posteriormente eliminada de redes por otro trabajador del mismo establecimiento, de nombre Quinelle May, se observa al hombre escupiendo en la base de pan sin hornear antes de echarle la salsa por encima.

Estaba enojado y había pasado un mal día, además me dijo que había escupido en la comida en otras ocasiones”, afirmó May.

Cuando May le contó lo sucedido a sus jefes, ellos le pidieron que no revelara nada y lo amenazaron si no borraba la grabación.

Los clientes no se lo merecen, es desagradable. Que la compañía me amenace y no me permita exponer este video también es repugnante”, señaló en parte de su publicación.

Al restaurante no le quedó de otra más que despedir al hombre -que escupió la pizza- y entregarlo a la policía. Así mismo, pidieron una disculpa pública.

Tan pronto como nos dimos cuenta a través de las redes sociales de posibles manipulaciones de alimentos en la noche del viernes, cerramos de inmediato ese puesto de comida y desechamos todo.

La seguridad alimentaria es nuestra principal prioridad y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a nuestros clientes”, comunicó la empresa Detroit Sportservice en relación al incidente.