¡Todos a Italia! El país está rematando casas a tan solo 22 pesos mexicanos

Italia ha buscado una increíble estrategia para combatir la despoblación, pues están vendiendo casas a tan solo 22 pesos mexicanos en varios de sus pueblos.

Los pueblos de Italia que tienen un problema de despoblación han decidido seducir a familias, italianas y extranjeras, mostrando su atractivo y ofreciéndoles casas por un euro, equivalente a aproximadamente 22 pesos mexicanos.

Y es que la estrategia está funcionando muy bien, pues la venta de una casa por este precio es algo que sin duda a cualquiera le llama la atención.

La organización ecologista Legambiente ha advertido en un informe de que en Italia hay unos 4.395 pueblos que están perdiendo a su población y de estos unos 1.650 están destinados a convertirse en pueblos fantasma a corto plazo por lo que decidieron crear esta estrategia para atraer habitantes a dichos pueblos.

De esta problemática surge el proyecto "Casas a un euro" de la mano del municipio siciliano de Gangi, de 7.260 habitantes, un pequeño cuyas autoridades locales estaban determinadas a evitar su extinción del lugar.

"Fue una buena decisión porque desde que decidimos vender casas por un euro hemos conseguido que mucha gente nos conozca y vea que es un sitio tranquilo, con una naturaleza impresionante y en el que además tenemos de todo, restaurantes, farmacias, escuelas, transporte público".

Sin embargo pese a lo increíble que este remate de casa se pueda ver, lo cierto es que las cosas no son tan fáciles como podría parecer, pues las casas se encuentran en condiciones no habitables, necesitan ser reconstruidas casi por completo requiriendo una inversión aproximadamente de 40.000 euros, esto además de los gastos derivados de la compra, como el cambio de propiedad e inscripción en los registros nacionales.